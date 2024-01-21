سلطنة عُمان تدشن محطة لتجميع إنتاج النفط في خطوة جديدة نحو الحياد الكربوني

يُمثِّل التدشين الرسمي لمحطَّة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات خطوة جديدة على طريق هدف سلطنة عمان للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث إنَّ المحطَّة تعمل بسعة إنتاجية تبلغ نحو 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميًّا وتسهم في خفض نحو 6600 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.

ويتأتى ذلك عبر اتباع المشروع سياسة عدم حرق الغاز المُصاحب للإنتاج بما يتوافق مع التزام شركة تنمية نفط عُمان بمبادرة البنك الدولي 2030 لوقف الحرق الروتيني للغاز، إضافة إلى أنَّ المحطَّة مجهزة بوحدات لاستخلاص الغاز وإعادة استخدامه في الأنشطة التشغيلية.

كما يُسهم المشروع في توليد الإيرادات على المدى البعيد بضمان تعزيز الإنتاج وتحسين التكلفة وحماية البيئة، علاوة عل المساهمة في القيمة المحلية المضافة، حيث إنَّ القوى العاملة العُمانية في عمليات تشغيل المشروع تمثل أكثر من 80 بالمائة حتى الآن، وتتوزع على مختلف المستويات الإدارية، كما أنَّ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير البضائع والخدمات بلغ أكثر من مليونين و265 ألف ريال عُماني، في حين بلغ الإنفاق على المورِّدين المسجَّلين في سلطنة عُمان أكثر من 11 مليونًا و570 ألف ريال عُماني.