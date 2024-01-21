جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وتايلاند يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وتايلاند يلا شوت

منافسة آسيوية بين Oman vs Thailand اليوم، مشاهدة مباراة عمان وتايلاند بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، ويتطلع المنتخب العماني إلى تعويض الهزيمة السابقة والرد بإيجابية عندما يخوض مواجهته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب تايلاند. تعرض المنتخب العماني لخسارة أمام المنتخب السعودي رغم التقدم في البداية بهدف، وهو ما يجعل مباراة تايلاند فرصة حاسمة للتعويض وتحقيق الانتصار.

بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وتايلاند يلا شوت

يقدم موقع بوابة الفجر خدمة بث مباشر لمتابعة مباراة عمان وتايلاند في إطار استعدادات منتخب عمان لتحدي جديد في مشواره ضمن المنافسات الآسيوية. يتواجه منتخب عمان في هذه المرحلة بتحدٍ قوي حيث يستعرض مهاراته أمام منتخب تايلاند، وذلك في إطار بطولة كأس آسيا. ستُجرى المباراة في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، وتعتبر جزءًا من مواجهات الجولة الثانية لهذه البطولة الآسيوية المهمة.

في مواجهة أمام تايلاند، يتطلع المنتخب العماني إلى تحقيق الانتصار الذي سيمنحه الثلاث نقاط ويعيد آماله في التأهل لدور الستة عشر. يحتل المنتخب العماني المركز الأخير في المجموعة السادسة دون نقاط، وهذه المباراة تكون حاسمة لتحسين موقعه في الترتيب.

منتخب تايلاند يتصدر المجموعة برفقة المنتخب السعودي، كل منهما بثلاث نقاط. يتسابق المنتخبان لتحقيق الفوز وتأمين مركز متقدم في الترتيب للتأهل إلى مراحل متقدمة من البطولة.

المدرب برانكو ايفانكوفيتش أكد أهمية المباراة وضرورة تحقيق الانتصار فيها. يعتزم المنتخب العماني الاستمرار في نفس أسلوب اللعب الذي اعتمدوه في المباراة السابقة مع التركيز على تحقيق الفوز وضمان استمراره في المنافسة.

بعد الخسارة الأولى، يحمل منتخب عمان الطموح والرغبة في تحقيق الانتصار والعبور إلى المراحل الإقصائية، ومواجهة تايلاند تمثل فرصة ذهبية لتحقيق هذا الهدف.

متي موعد مباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا 2023؟

مساء اليوم الأحد الموافق 21 يناير، يستعد منتخب عمان لمواجهة تايلاند على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي، في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023. تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للمنتخب العماني لتعويض الهزيمة السابقة وتحقيق الانتصار الذي سيعزز آماله في التأهل للدور التالي من البطولة.

مشاهدة مباراة عمان وتايلاند بث مباشر يلا شوت

بعد أن خسر منتخب عمان في الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي، يتعين على الفريق العماني تحقيق الانتصار أمام تايلاند للارتقاء في جدول ترتيب المجموعة والمنافسة بقوة من أجل التأهل للمراحل الإقصائية. سيكون المدرب برانكو ايفانكوفيتش ولاعبو المنتخب جاهزين للظهور بأداء قوي وتقديم أداء يليق بطموحاتهم في البطولة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت عمان والإمارات، الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا 2023؟

في المملكة العربية السعودية، يمكن للمشاهدين متابعة مباراة منتخب عمان وتايلاند عبر قنوات SSC المشفرة. في دولة الإمارات، ستتاح الفرصة للجماهير لمتابعة اللقاء من خلال قناة أبوظبي الآسيوية.

وفي العراق، ستقوم القناة الرابعة العراقية ببث المباراة لمحبي كرة القدم في البلاد. بينما في باقي الدول العربية، تحمل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لمسابقة كأس آسيا 2023، مما يتيح للمشتركين في باقة القنوات الاستمتاع بمتابعة مختلف مباريات البطولة عبر القنوات الخاصة بها.

يُشير الاشتراك في الباقة الخاصة بكأس آسيا إلى إمكانية متابعة جميع مباريات منتخب عمان في البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس الآسيوية. توفر الباقة تجربة شاملة لعشاق كرة القدم، مما يسهم في تعزيز فرص المشاهدة ومتابعة المباريات بأعلى جودة وراحة.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح SSC1 HD 12380 أفقي 27500 3/4 أبو ظبي الرياضية HD 11804 أفقي 27500 5/6 beIN ASIAN CUP 1 (على سهيل) 11810 أفقي 27500 2/3 beIN ASIAN CUP 1 (على نايل) 11054 أفقي 27500 2/3 Alrabiaa Sport (على نايل) 10892 أفقي 27500 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة عُمان المتوقعة أمام تايلاند

حارس المرمى: إبراهيم المخيني.

الدفاع: أرشد العلوي - خالد البريكي - أحمد الخميسي - أحمد خليفة الكعبي.

الوسط: حارب جميل السعدي - جميل سليم اليحمدي - عبدالله فواز - صلاح اليحيائي.

الهجوم: عصام الصبحي - محسن الغساني.

تشكيلة تايلاند المتوقعة أمام عُمان

حارس المرمى: باتيوات خاماي.

الدفاع: نيكولاس ميكلسون - إلياس دولاه - بانسا هيمفيبون - ثيراثون بونماثان.

الوسط: بيرادون تشامراتسام - ويراثيب بومفان - سوفانات مويانتا - ساباتشوك ساراتشارت - بودين فالا.

الهجوم: سوباشاي شايديد.

عمان وتايلاند.. تاريخ مواجهات المنتخبين

في لقاء اليوم ببطولة أمم آسيا 2024، يسعى المنتخب العماني لتحقيق فوزه الأول في البطولة عندما يواجه منتخب تايلاند في ملعب "عبد الله بن خليفة" ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة. يأتي هذا اللقاء بعد هزيمة المنتخب العماني في الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

تعتبر المباراة فرصة حاسمة للمنتخب العماني لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يتطلع اللاعبون والجهاز الفني إلى تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار للمضي في المنافسة نحو الدور القادم. تعكس الإحصائيات التاريخية بين المنتخبين تفوقًا بسيطًا لصالح المنتخب العماني، الذي فاز في ست مباريات من إجمالي تسع مواجهات.

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في ضوء التاريخ الرياضي بين الفريقين، يعد لقاء اليوم هو اللقاء العاشر الذي يجمع بينهما، حيث سبق وأن التقوا في تسع مواجهات سابقة بداية من عام 2004. وقد استطاع المنتخب العماني أن يحقق الفوز في ست منها، فيما اكتفى بالهزيمة في ثلاث مواجهات. يُظهر الرصيد الهجومي للعمانيين تسجيلهم لعشرة أهداف في شباك تايلاند، بينما تلقوا سبع مرات هدفًا من المنتخب التايلاندي.

تعتبر بطولة أمم آسيا 2024 بمثابة فرصة حقيقية للفرق لتقديم الأفضل وتحقيق الإنجازات. يترقب جمهور المنتخب العماني هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يأملون في أداء قوي من قبل لاعبيهم وتحقيق الفوز لتحسين وضعهم في المجموعة وزيادة فرص التأهل إلى المراحل المتقدمة.

المدرب برانكو ايفانكوفيتش يضع خطة استراتيجية للمباراة بناءً على دراسته لنقاط القوة والضعف للفريقين، ويسعى لتحفيز لاعبيه وتوجيههم نحو تحقيق النجاح في هذا اللقاء المهم.

يعكس تاريخ المواجهات السابقة بين المنتخبين في بطولات أمم آسيا رغبة الفريقين في المنافسة وتحقيق الفوز، حيث كانت المباريات الماضية مثيرة ومليئة بالتنافس.

في النهاية، يظل لقاء اليوم فرصة حقيقية للمنتخب العماني لاستعادة زخمه وال

تأكيد على جودته واستعداده للتنافس في بطولة أمم آسيا 2024. يبقى الجمهور متفائلًا وداعمًا لمنتخبهم، في انتظار أداء قوي ونتيجة إيجابية.