بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا يلا شوت في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا يلا شوت

منافسة إسبانية بين Real Madrid vs Almeria بالليجا، مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، وتعتبر مواجهة ريال مدريد أمام ألميريا في الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإسباني فرصة ذهبية للفريق الملكي لاستعادة صدارة الترتيب وتحقيق انتصار هام في سباق اللقب. بعد الخروج المبكر من كأس ملك إسبانيا، يتجه ريال مدريد نحو الدوري برغبة قوية في تحقيق نتائج إيجابية.

بإمكان ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر جيرونا، استعادة الصدارة في حال فوزه في هذه المباراة. يدخل الفريق اللقاء برصيد 48 نقطة بعد 19 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادل في 3 مباريات، مع هزيمة واحدة فقط.

من الناحية الرياضية، يسعى ريال مدريد إلى تحسين أدائه وتقديم عروض قوية في الدوري الإسباني، مستغلًا تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد في بعض الفترات. يتبقى لريال مدريد مهمة صعبة أمام ألميريا، لكنه يعلم أن الفوز ضروري للمحافظة على زخمه والابتعاد في سباق اللقب.

من جهة أخرى، يواجه ألميريا تحديًا كبيرًا في مواجهة ريال مدريد، خاصة وأنه يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط. تعتبر هذه المباراة فرصة لألميريا لتحسين وضعه في الترتيب والتقدم بأداء جيد أمام أحد أكبر الأندية في إسبانيا.

بشكل عام، تعكس هذه المواجهة حالة الحماس والتنافس الشديد في الدوري الإسباني، وسيكون لها تأثير كبير على مسار الموسم الحالي. يترقب عشاق الكرة الإسبانية هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى استمتاع بعرض كرة قدم رائع ومباراة مثيرة بين الفريقين.

متي موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني؟

موعدٌ غير متوقع ينتظر عشاق نادي ريال مدريد، حيث يخوض الفريق مواجهة مثيرة أمام ألميريا في مساء الأحد، الموافق 21 يناير. سيُلعب اللقاء على أرض ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة، و19:15 بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت

هذه المباراة تحمل في طياتها حظوظًا كبيرة لريال مدريد، الذي يسعى لاستغلال الفرصة لاستعادة الصدارة في ترتيب الدوري الإسباني. بعد خروجه المبكر من كأس ملك إسبانيا، يسعى الفريق للظهور بشكل قوي في الليجا وتحقيق الانتصار الذي يعزز آماله في اللقب.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تكون مباريات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 متاحة للمشاهدين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لعشاق الكرة الإسبانية متابعة مواجهة فريق ريال مدريد أمام ألميريا على قناة beIN Sports HD 1. سيكون التعليق الصوتي لهذه المباراة من إعداد وتقديم حسن العيدروس. يتيح هذا البث الحصري للمشاهدين فرصة التمتع بأحدث أخبار الدوري الإسباني ومتابعة المواجهات الرياضية الشيقة والمثيرة.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، روديجر فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ريال مدريد ضد ألميريا.. الملكي يسعي نحو الصدارة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ألميريا في إطار الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإسباني، حيث يدخل الفريق المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر جيرونا.

إذا تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز أو حتى التعادل في هذه المواجهة، سيستعيد صدارة جدول الترتيب في الليجا. يأتي هذا بعد خروج الملكي من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في ديربي العاصمة.

من جهة أخرى، نجح ريال مدريد في حسم صفقة واعدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقد أعلن الخبير في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على شبكة "إكس"، أن الفريق توصل إلى اتفاق مع جيرمي دي ليون، لاعب فريق كستلون، للانتقال إلى فريق الكاستيا التابع لريال مدريد.

اللاعب الواعد، جيرمي دي ليون، البالغ من العمر 19 عامًا، يشغل مركزي الجناح الأيسر والأيمن، ويمثل المنتخب الوطني لبورتوريكو في منطقة الكونكاكاف. يلعب حاليًا مع كستلون في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.