بث مباشر بدون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت

مواجهة آسيوية بين Saudi Arabia vs Kyrgyzstan اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، وانطلقت فعاليات كأس آسيا 2023 في قطر، بتوقعات تشهد مستوى قويًا من المنافسة والمتابعة الجماهيرية الكبيرة. تعتبر هذه البطولة الآسيوية فرصةً حيوية لمنتخبات القارة للتباري وتحقيق الإنجازات، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر باستضافة كأس العالم السابقة.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد، الموافق 21 يناير الجاري، كموعد لمباراة السعودية أمام قيرغيزستان ضمن فعاليات الجولة الثانية في المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023.

تبدأ المباراة بين السعودية وقيرغيزستان في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة فرصة حاسمة للمنتخب السعودي لتعزيز موقفه في المجموعة، وذلك عبر تحقيق الفوز وضمان تقدمه في المسابقة. بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، يسعى الأخضر لتحقيق أداء قوي وتحقيق النقاط الثلاث للمضي قدمًا في مشواره باتجاه الأدوار النهائية لهذه البطولة الكبيرة.

يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة هذا اللقاء بشغف، حيث يعد فوز السعودية ضروريًا لتحقيق التأهل والمنافسة بقوة في كأس آسيا 2023.

بث مباشر مباراة السعودية وقيرغزستان في كأس آسيا

منتخب السعودية يستعد لمواجهة منتخب قيرغيزستان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

يدخل منتخب السعودية المباراة بقوة، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز لضمان تأهله المبكر إلى دور الـ16 في البطولة. يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، متساويًا في النقاط مع منتخب تايلاند الذي يتصدر الجدول برصيد 3 نقاط، بينما لا يمتلك كل من عمان وقيرغيزستان أي نقاط حتى الآن.

منتخب السعودية يعتبر من بين أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية، ويحمل تاريخًا مشرفًا في كأس آسيا. يُعَد الأخضر دائمًا من المرشحين القويين للتتويج باللقب، حيث يسعى دائمًا لتحقيق النجاح والوصول إلى القمة. يعتبر المنتخب السعودي ثاني أكثر المنتخبات العربية فوزًا بكأس آسيا بثلاث مرات، ويتطلع إلى تعزيز هذا الرقم والتنافس مع اليابان، حاملة اللقب أربع مرات.

في الجولة الأولى من البطولة، خاض المنتخب السعودي مواجهة ناجحة أمام منتخب عُمان، في حين خسر منتخب قيرغيزستان أمام تايلاند. يأمل الأخضر في الاستمرار في الأداء القوي وتحقيق الانتصارات، حيث إذا نجح في التغلب على قيرغيزستان في المباراة القادمة، سيكون قد ضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

بهذا السياق، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر متابعة مستجدات المباريات ورحلة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023، مع التأمل في تحقيق أداء مميز والوصول إلى المراحل النهائية للبطولة.

متي موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أسيا 2024؟

تُرفع الحماسة والترقب بين عشاق كرة القدم مع اقتراب موعد مباراة المنتخب السعودي ومنتخب قيرغيزستان في إطار منافسات كأس آسيا 2024. المباراة المنتظرة ستُلعب يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت

يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء الهام الذي يجمع بين المنتخبين، حيث يسعى الأخضر السعودي لتحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، في محاولة لضمان التأهل إلى المراحل القادمة من البطولة. بينما يأمل منتخب قيرغيزستان في تحقيق الانتصار لتعويض خسارته في الجولة الأولى وتحقيق فرصة التأهل.

الدولة التوقيت السعودية- قطر- العراق- الكويت- الأردن- البحرين- سوريا 08:30 مساءً. مصر- السودان- ليبيا 07:30 مساء. المغرب- الجزائر- تونس 06:30 مساءا. موريتانيا وتوقيت غرينتش 05:30 PM.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان في كأس آسيا 2023؟

تأتي مباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان في إطار كأس آسيا 2023 لتكون من أبرز اللقاءات المرتقبة، ومن المقرر أن تُبث على شاشات قنوات بي إن سبورتس، المحطة الناقلة الحصرية للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

تستضيف قناة beIN ASIAN Cup 1 المواجهة بين المنتخب السعودي وقيرغيزستان، وتقدم تغطية حصرية للأحداث واللحظات المثيرة في الملعب. يُذكر أن المباراة ستكون بتعليق مميز من قبل المعلق الرياضي البارع عصام الشوالي، الذي يضيف طابعًا خاصًا من الحماس والتحليل لتجربة المشاهدة.

بهذه الطريقة، يكون الجمهور على موعد مع لحظات مثيرة وتشويقية عبر شاشات beIN ASIAN Cup 1، حيث يستمتعون بتحليلات الشوالي ويعيشون أجواء البطولة الآسيوية مع أفضل صور اللعب الجماعي والتنافس الرياضي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية في كأس أمم آسيا

في تصنيف المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يحمله المنتخب الأوليمبي لتايلاند الذي يتصدر المجموعة بفضل فارق الأهداف. يعتبر المنتخب الوطني السعودي في وضع جيد بعد الانتصار في الجولة الأولى على منتخب عمان بنتيجة 2-1.

تقاسمت المنتخبات السعودية وتايلاند ترتيب المجموعة بعد الفوز الثمين الذي حققوه في الجولة الأولى، وهو ما يجعل المواجهة القادمة بينهما تحظى بأهمية كبيرة. المركز الثاني في الترتيب لا يزال يعطي الفرصة للمنتخب السعودي للتقدم إلى الدور التالي، وسيكون عليه تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة لتحقيق هذا الهدف.

بالمقابل، يحتل منتخب عمان المركز الثالث دون أي نقاط، ويعد مواجهته المقبلة أمام تايلاند هي الفرصة الأخيرة لتعويض الخسارة الأولى والتأهل إلى المراحل النهائية للبطولة. على الجانب الآخر، يتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب في المجموعة دون نقاط، ويعتبر تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة ضروريًا للبقاء في سباق التأهل.

تبقى المواجهات المقبلة في المجموعة حاسمة لتحديد المتأهلين للدور التالي من البطولة، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو تلك المواجهات بفارغ الصبر لمتابعة تطورات المنافسة ومعرفة المنتخبات التي ستحقق التأهل للمراحل الإقصائية.

تشكيل منتخب السعودية المرتقب أمام قيرغيزستان

سيدخل الأخضر السعودي هذا اللقاء بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني (Mancini) للفوز بنتيجة مريحة تضمن صدارة المجموعة. إليكم تشكيله منتخب السعودية المتوقعة لخوض المباراة:

حراسة المرمي: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي البليهي- علي لاجامي- حسان تمبكتي- سعود عبدالحميد.

لاعبي خط الوسط: عبدالله الخبيري- محمد كنو- ناصر الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري- سالم الدوسري- ساميّ النجعي.

تشكيله منتخب قيرغيزستان المرتقبة ضد السعودية

المنتخب القيرغيزي يدرك جيدًا صعوبه المواجهة أمام منتخب السعودية ولكن سيحاول الفريق الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.تشير التوقعات بأن المدرب شتيفان تاركوفيتش سيدفع بهذا التشكيل في مباراة قيرغيزستان والسعودية:

حراسة المرمى: ايرجان توكاتف.

خط الدفاع: بيكجان ساغنبايف- تامير كوزوبايف- آيزار أكمتوف- كايرات جيرغالبيك.

لاعبي الوسط: غولجيغيت عليكولوف- أوديلجون عبدور أخمنوف- أتاي دجوماشيف- كاس ميرك.

خط الهجوم: كيمي ميرك- جويل كوجو.

السعودية وقيرغيزستان.. ماذا يحتاج الأخضر للتأهل؟

تنطلق اليوم الأحد، مواجهة قوية تجمع المنتخب الوطني السعودي بمنتخب قيرغيزستان، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا 2023. يستعد الأخضر لهذه المواجهة بعد انتصاره في الجولة الأولى على منتخب عمان، فيما يسعى منتخب قيرغيزستان للعودة بروح معنوية قوية بعد الهزيمة في أولى جولات البطولة.

تعتبر كأس آسيا 2023 بقطر من أبرز الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية، حيث يشارك منتخب السعودية كأحد المرشحين القويين للتتويج باللقب. يتصدر المنتخب الوطني ومنتخب تايلاند المجموعة السادسة حاليًا برصيد 3 نقاط لكل فريق بعد فوزهما في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخبا عمان وقيرغيزستان المراكز الأخيرة دون نقاط.

في المباراة الأولى، استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز على منتخب عمان بنتيجة 2-1، في لقاء كان مثيرًا وحماسيًا. وبهذا الانتصار، انضم الأخضر إلى منتخب تايلاند في صدارة المجموعة، ويسعى اليوم إلى تحقيق فوز جديد يقربه أكثر من التأهل للدور التالي.

من الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق لقب كأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له أن حقق اللقب في ثلاث مناسبات سابقة في الأعوام 1984 و1988 و1996. يدخل الفريق السعودي هذه البطولة وهو يحمل آمال الجماهير الرياضية في الوصول إلى المراحل النهائية وتحقيق نجاح يضاف إلى مسيرته التاريخية.

من ناحية أخرى، يواجه منتخب قيرغيزستان تحديًا كبيرًا بعد الخسارة في أول مبارياته أمام تايلاند. يسعى الفريق لتقديم أداء مشرف والتفوق على المنتخب السعودي، في سعيهم للعبور إلى المراحل القادمة من البطولة.

منتظرة هذه المواجهة بشغف كبير من قبل الجماهير الرياضية، حيث يترقبون رؤية أداء منتخب بلادهم وآمالهم في تحقيق النجاحات والانتصارات في البطولة القارية الكبيرة. تبقى المواجهات القادمة مفصلية لتحديد الفرق المتأهلة، ومعرفة من سيتأهل إلى المراحل الإقصائية لتحديد بطل كأس آسيا 2023

.تشكيل السعودية الرسمي