موانيء البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و947 شاحنة و120 سيارة.

وأضاف المركز أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و542 شاحنة و106 سيارات.

فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و405 شاحنات و14 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال 3 سفن وهي دليلة، الحرية1، وأمل، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 1490 راكبا بموانئها.