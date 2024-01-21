الوكالة الدولية للطاقة: ارتفاع الطلب العالمي على البترول سيكون بمعدل أقل خلال 2024



توقعت الوكالة الدولية للطاقة التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس ارتفاع حجم الطلب العالمى على البترول خلال العام 2024 بنصف معدل الارتفاع الذى كان الحال عليه فى العام 2023 ووصول حجم الارتفاع 1.2 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا فى العام الماضى.

و نقل عن مسئولي الوكالة قولهم، إن نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2024 سيتباطأ مقارنة بالعام المنصرم وأن السوق العالمى للنفط سيشهد فوائضا كبيرة خلال العام الجارى مرجعين السبب فى ذلك إلى ارتفاع انتاج دول العالم النفطية غير الاعضاء فى اوبك وهو ما سيعوض قرارات مجموعة اوبك بلاس بخفض الانتاج للمحافظة على سعر البرميل من التراجع لما دون 80 دولارا أمريكيا.

و تعد كندا وجويانا والبرازيل والولايات المتحدة من أهم منتجي النفط في العالم غير الأعضاء فى منظمة الأقطار المصدرة للبترول " اوبيك " اذ بدأت تلك الدول مجتمعة إضافة ما اجماليه 1.5 مليون برميل يوميا منذ مطلع العام الجاري إلى انتاجها الكلى البالغ 5.103 مليون برميل يوميا يتم ضخه فى السوق العالمى.

يذكر أن سعر برميل النفط الخام من فئة مزيج برينت كانت قد سجلت ارتفاعا نسبته 5. % فى ختام تعاملات الاسبوع الماضى حيث بيع البرميل لقاء 31.78 دولار.