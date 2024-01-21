ميناء دمياط يتداول 41 سفينة حاويات وبضائع العامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 41 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و12 شاحنة.

وأضافت هيئة الميناء، أن الميناء استقبل السفينة (ANNA SMILE) التي ترفع علم جزر مارشال القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 62 ألفا و338 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأوضح أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما وكان قادما من العين السخنة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111 ألفا و222 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و899 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1277 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 491 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و786 حاوية مكافئة، فيما بلغت الصادرات من البضائع العامة 20 ألفا و361 طنا، وبلغت الورادات 20 ألفا و361 طنا.