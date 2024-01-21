السياحة العالمية: تعافي حركة السياحة الوافدة إلى السعودية بنسبة 156% العام الماضي

أفاد تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية بأن السعودية حققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.

وأوضح التقرير، أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي فقد حقق إجمالي إنفاق السياح القادمين إلى السعودية رقما قياسيا بلغ أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023

وبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.



وقدرت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ 3% خلال العام 2023، لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار. كما توقعت المنظمة أن تتعافى السياحة العالمية تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.