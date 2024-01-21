الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية في 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تعافى السياحة العالمية في عام 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19، وأن يزيد عدد السياح الدوليين 2% مقارنة بعام 2019.

 

وقالت إن زيادة عدد الرحلات الجوية، وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في أنحاء العالم العام الجاري، رغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى يشكل خطرًا على قطاع السياحة.

 

كما توقعت المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024، بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا السفر دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر 2024.

 

ووصلت السياحة الدولية في العام 2023 لنسبة 88 % من مستويات ما قبل الجائحة، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد المسافرين الدوليين بلغ نحو 1.3 مليار مسافر.

 

ووفقا لتقرير المنظمة، فقد بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة السعودية وقيرغيزستان اليوم 21-01-2024 في كأس آسيا

نتيجة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس إفريقيا

Yalla shoot مباشر الآن (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة عمان × تايلاند دون تقطيع HD

نتيجة وملخص مباراة الزمالك والوحدة في اللقاء الودي

برشلونة تسحق ولا تبالي.. نتيجة (4-2) مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا

أسعار الدولار نهاية الأسبوع.. السوق السوداء توسع الفارق مع السعر الرسمي بالبنوك بنسبة 100%

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا يلا شوت في كأس إفريقيا