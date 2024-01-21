كينيا تحصل على قرض مشترك بقيمة 210 ملايين دولار

حصلت كينيا على قرض مشترك بقيمة 210 ملايين دولار، بترتيب من بنك "التجارة والتنمية" لتمويل مشروعات تنموية، حسب وزارة الخزانة الكينية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد حصلت كينيا على قرض بقيمة 685 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، قبل موعد استحقاق سندات اليورو، كما أعلنت أيضًا أن العملية تجرى لتمديد سداد سندات اليورو المستحقة عام 2024.

وأضافت الوكالة أن كينيا فوضت بنوك "سيتي بنك"، و"راند مرشانت بنك"، و"ستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا"، و"ستاندرد تشارترد بنك" لترتيب القرض، كما شارك بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في القرض كمدير للاكتتاب، في حين سيتم تخصيص مشاركته في الشريحة الأطول أجل من القرض.

كانت كينيا فوضت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لترتيب قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار على شريحتين مدة الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات.