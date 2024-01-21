نمو اقتصاد دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023



أعلن ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد نمو اقتصاد دبي بنحو 3.3% في أول 9 أشهر من 2023.

وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات نقلًا عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، نما قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 11.1%، والنقل والتخزين بنسبة 10.9%.

كما نما قطاع المعلومات والاتصالات بنحو 4.4%، بينما حققت الأنشطة العقارية نموًا بنسبة 4%.

فيما نمت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.7%، والتعليم بنحو 2.6%، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2%.