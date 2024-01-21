معدل التضخم السنوي بالكويت يسجل 3.4% في ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر


سجل معدل التضخم السنوي في الكويت مستويات 3.37% في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي، و0.3% على أساس شهري.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأحد الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني، نما مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 4.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار المطاعم والفنادق بنحو 2.4%.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر كانون الأول 131.9 وهو مستوى أعلى من 131.5 المسجل في نوفمبر تشرين الثاني.

كما أظهرت البيانات زيادة في أسعار الكساء وملبوسات القدم 6.7% والنقل بنسبة 2.4%.

وسط ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الأسماك والأطعمة البحرية ومجموعة الألبان والجبن والبيض بينما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة ومجموعة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة. 

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