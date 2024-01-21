سفير طوكيو بالقاهرة يشيد بالتعاون القائم بين اليابان وجامعة الدول العربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

استضاف السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، حفلا لمراسم الشاي الياباني التقليدي، وذلك في مقر إقامته بالقاهرة، بحضور هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته، أشاد السفير أوكا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وطوكيو، مشيرا إلى أن العام الحالى يشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومرور 50 عاما على إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

ووجه السفير أوكا الشكر لكل القائمين على نشر اللغة والثقافة اليابانية في مصر،  وقال إن هناك حاليا 9 جامعات يوجد بها أقسام لتدريس اللغة. 

وأشاد بالتعاون القائم بين اليابان وجامعة الدول العربية،  مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمقر الجامعة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، موضحا أنها أول زيارة لرئيس وزراء ياباني، وأعقبها بعد ذلك زيارة وزير الخارجية الياباني للجامعة ومشاركته فى الجولة الثالثة للحوار العربى - اليابانى.

وقال إن هناك العديد من الأهداف التى تحققت وأنه يتطلع لمزيد من التعاون فى السنوات المقبلة. 

ووجه الشكر لجمعية أوراسينكي تانكوكاي لمشاركتها فى حفل الشاى هذا العام، وقال إن طقوس حفل الشاى لا تتعلق فقط بالتذوق  ولكنها مناسبة للتعرف على أصول الضيافة اليابانية واحترام الآخرين فضلا عن التعرف على الثقافة اليابانية بشكل عام.

وتعرف طقوس تقديم الشاي الياباني بـ "ماتشا" وهى عملية إعداده وشربه على نحو خاص، وماتشا عبارة عن مسحوق من الشاى الأخضر ممزوجا بالماء الساخن وكان أول من قدم هذا النوع من الشاى إلى اليابان في القرن الثاني عشر هم رهبان الطائفة البوذية بعد عودتهم من الدراسة في الصين.

ويتمتع حفل تقديم الشاى اليابانى بقواعد وتقاليد محددة بدقة، وقد تبدو للوهلة الأولى على أنها مجرد طقوس، إلا أنها تحوى فى أعماقها مشاعر التعاطف والاحترام تجاه الآخر أو الضيوف.

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