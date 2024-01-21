بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان اليوم في كأس آسيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت

منافسة الآخضر مع Saudi Arabia vs Kyrgyzstan اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، منتخب السعودية يستكمل مشواره في كأس آسيا 2024 في قطر، حيث يخوض مواجهة هامة أمام منتخب قيرغيزستان في الجولة الثانية للمجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي تايلاند وعمان.

في الجولة الأولى من دور المجموعات، نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على منتخب سلطنة عمان في مباراة قوية انتهت بنتيجة 2-1، فيما يعتبر هذا الانتصار أساسيًا لتعزيز فرص المنتخب السعودي في التأهل للأدوار النهائية.

بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، يسعى الأخضر إلى استمرار الأداء الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة قيرغيزستان. يدخل المنتخب السعودي المباراة محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، ويسعى لتحقيق الانتصار للارتقاء بموقعه وضمان استمرار مشواره في البطولة.

تتساوى السعودية وتايلاند في المركزين الثاني والأول بثلاث نقاط لكل منهما، وتعد مباراة اليوم فرصة لكلا المنتخبين لتحقيق المزيد من النقاط وتعزيز موقفهما في المجموعة.

من المتوقع أن تكون المباراة ذات طابع خاص، حيث يسعى كل منتخب للظفر بالنقاط الثلاث والسيطرة على صدارة المجموعة. يعكس أداء المنتخب السعودي في مباراة الافتتاح القوة والإصرار، ومن المتوقع أن يستند إلى تلك العناصر في مواجهة اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس توجيه الفوز في مباراة الجولة الأولى الثقة في صفوف اللاعبين والجهاز الفني، مما يجعل المنتخب السعودي مرشحًا قويًا لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

في النهاية، تعد مباراة المنتخب السعودي أمام قيرغيزستان فرصة لتعزيز موقفه في البطولة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، مما سيسهم في تحقيق الهدف الأكبر، وهو التأهل للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس آسيا 2024

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

وستكون القناة الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان على الشبكة القطرية هي "beIN ASIAN CUP 1"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD"، وعلى المجموعة الإماراتية عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1".

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس آسيا 2024

قناة الرابعة العراقية متاحة فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أسيا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وقيرغيزستان من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.

موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أسيا 2024

موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أسيا 2024، هو يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة السعودية وقرغيزستان في كأس آسيا 2023 بث مباشر

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة هامة وقوية أمام منتخب قرغيزستان، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، في بطولة كأس آسيا 2023.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق فوزًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى على حساب عمان بهدفين مقابل هدف، بينما سقط منتخب قرغيزستان على يد تايلاند بثنائية نظيفة.

ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق الفوز في مباراة قرغيزستان، من أجل خطف بطاقة التأهل والعبور إلى دور 16 بطولة كأس أمم آسيا.

ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة السعودية وقيرغيزستان

وجاء ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة السعودية وقيرغيزستان على النحو التالي:

1 - تايلاند 3 نقاط.

2 - السعودية 3 نقاط.

3 - قرغيزستان 0 نقاط.

4 - عمان 0 نقاط.

وجاء تشكيل السعودية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان التمبكتي – علي لاجامي – علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد – سامي النجعي – عبد الإله المالكي – محمد البريك

الهجوم: فراس البريكان – سالم الدوسري

بث مباشر مباراة السعودية وقرغيزستان في كأس آسيا 2023

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة السعودية ضد قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في بطولة كأس آسيا 2023.

وتنطلق مباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً أبو ظبي.

بث مباشر مباراة السعودية وقيرغزستان في كأس آسيا

يواجه منتخب السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، نظيره منتخب قيرغيزستان في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

يدخل منتخب السعودية مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد أحمد بن علي بكل قوة حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل حصد بطاقة التأهل مبكرًا إلى منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا.

ويتواجد الأخضر قبل مباراة اليوم في وصافة ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا متساويًا مع منتخب تايلاند الذي يعتلي برصيد 3 نقاط فيما يخلو رصيد منتخبي عمان وقيرغيزستان من أي رصيد من النقاط.

وحقق منتخب السعودية فوزا قاتلا أمام عمان بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.