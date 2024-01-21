بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا يلا شوت في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا يلا شوت

منافسة إفريقية بين South Africa vs Namibia اليوم، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، منتخب ناميبيا يسعى للاستمرار في مفاجأته الإيجابية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يستعد لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا غدًا. يأتي ذلك بعد بداية قوية قدمها المنتخب بفوزه في المباراة الافتتاحية على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 1-0.

مباراة ناميبيا وجنوب إفريقيا ستجرى في تمام الساعة العاشرة مساءً غدًا، على ملعب "إمادو جون كوليبالي" في كوت ديفوار، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في البطولة.

يُظهر أداء ناميبيا القوي في مباراته الأولى رغبته الجادة في المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية. سيكون لمنتخب جنوب إفريقيا التحدي في مواجهة فريق يسعى للتألق والتأهل إلى المراحل الأكثر تقدمًا في البطولة.

يتنافس المنتخبين في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس ومالي، ومع استمرار تقديم أداء إيجابي، يأمل منتخب ناميبيا في تحقيق الانتصار وتعزيز فرصه في التأهل. يُتوقع أن تكون هذه المواجهة فرصة هامة للتأكيد على تفوق الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية في المنافسة القارية.

متي موعد وتوقيت مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية؟

يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا بث مباشر يلا شوت منافسة منتخب ناميبيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تقرر أن يستضيفها ملعب أمادو جون كوليبالي.

مشاهدة جنوب إفريقيا وناميبيا بث مباشر يلا شوت

وحدد الكاف موعد مباراة منتخب جنوب إفريقيا وناميبيا اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، لتبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا اليوم على قنوات البث المباشر المجانية في أمم إفريقيا 2024

وبشأن مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا اليوم على قنوات البث المباشر المجانية في أمم إفريقيا 2024؛ بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا فإن نقدم لكم عبر الجدول الآتي تردد قناة مفتوحة وأخرى مشفرة، باعتبارهما من القنوات التي تنقل منافسات كأس الإمم الإفريقية بث مباشر؛ لذا يتوجب على جماهير القارة السمراء تسجيلهما كما يلي.

تردد قناة bein sports max 1 تردد قناة Rah-e-Farda القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: Afghansat 1 التردد: 11293 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مجانية

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا وناميبيا أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وناميبيا تويتر يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

آخر خمس مواجهات بين جنوب إفريقيا وناميبيا:

فوز جنوب إفريقيا: انتصاران

فوز ناميبيا: 0 انتصار

التعادل: 3 تعادلات

ترتيب جنوب إفريقيا وناميبيا في كأس إفريقيا 2023

المركز المنتخب لعب نقاط 1 مالي 2 4 2 ناميبيا 1 3 3 تونس 2 1 4 جنوب إفريقيا 1 0

موعد مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة جنوب إفريقيا - ناميبيا

23:00 00:00 22:00 BEIN Sports HD 1 Max



ملعب المباراة: ملعب أمادو جون كوليبالي

البطولة: كأس أمم إفريقيا 2023 - الجولة الـ 2

معلق المباراة: أحمد عبده

حكم المباراة: يوسف غموح

معلق مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا في كأس آسيا 2023

أسندت قنوات "BEIN SPORTS" القطرية الناقل الحصريّ لمباريات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على مباراة زامبيا وتنزانيا لحساب المجموعة الـ 5 من بطولة كأس إفريقيا 2023 إلى المعلق المصريّ أحمد عبده.

تشكيلة منتخب ناميبيا المتوقعة في مواجهة جنوب إفريقيا:

حراسة المرمى: كازاباو

خط الدفاع: نيامبي - أموتينيا - هوكونغو - هاناموب

خط الوسط: بيتروس - ليمبوندي - تويزا - هوتو

خط الهجوم: شالوليلي - شيتيمبي

تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا المتوقعة في مواجهة ناميبيا:

حراسة المرمى: ويليامس

خط الدفاع: موديبا - تشولو - مفالا - مايلا

خط الوسط: ستولي - موكوينا - مورينا - ماسيكو

خط الهجوم: ليباسا - تاو

جنوب إفريقيا وناميبيا.. بيرسي تاو يسعي لمصالحة جمهوره

المنتخب الجنوب أفريقي قد خسر مباراته الأولى أمام مالي بهدفين نظيفين، وحقق منتخب ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بفوز على المنتخب التونسي بهدف نظيف، ليحتل وصافة المجموعة الخامسة خلف منتخب مالي بفارق الأهداف.

ويتنافس ثلاثى الأهلى "على معلول" لاعب منتخب تونس و"أليو ديانج" لاعب منتخب مالى و"بيرسى تاو" لاعب منتخب جنوب إفريقيا فى مجموعة واحدة للتأهل إلى الدور المقبل من عمر مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح بيرسي تاو فى قيادة البافانا بمفرده تقريبًا إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، لكنه فى البطولة نفسها لم يكن قادرًا على ترك بصمته، حيث قدم تمريرة حاسمة واحدة فقط فى الفوز 1-0 على ناميبيا.

ثم سجل تاو أربعة أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، لكن لم يتمكن جنوب إفريقيا من الوصول إلى النهائيات.

عانى تاو من المستوى واللياقة البدنية لفترة بعد ذلك لكنه استعاد لياقته، وتألق مع الأهلي عندما فاز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، كما تألق أيضًا بألوان المنتخب الجنوب أفريقي، مع عرض رائع ضد المغرب في التصفيات النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2023، وسجل هدفًا في التصفيات المؤهلى لكأس العالم في نوفمبر على بنين.

وأهدر بيرسي تاو ركلة جزاء لمنتخب بلاده، مساء الثلاثاء الماضى على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، وتصدى تاو مهاجم الأهلي لركلة الجزاء في الدقيقة 18، ولكنه أطاح بها خارج المرمى لذا يأمل فى تصحيح الاوضاع بمباراة الليلة.

وكان المنتخب الجنوب أفريقي قد خسر مباراته الأولى أمام مالي بهدفين نظيفين، وحقق منتخب ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بفوز على المنتخب التونسي بهدف نظيف، ليحتل وصافة المجموعة الخامسة خلف منتخب مالي بفارق الأهداف.

وتشهد منافسات النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة فى كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، امتلاك النادي الأهلي 11 لاعبًا يدعمون منتخبات بلادهم، من بينهم ثمانية لاعبين فى صفوف المنتخب المصري.

الثمانية الذين يتواجدون فى قائمة المنتخب المصري هم: محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – مروان عطية – إمام عاشور – محمود عبد المنعم كهربا.

بالإضافة إلى تواجد بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس، ليصبح إجمالي لاعبي الأهلي في البطولة الأفريقية 11 لاعبًا.

ونستعرض تشكيل النادى الأهلى فى أمم إفريقيا والمكون من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، عمر كمال عبد الواحد، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو، وكهربا".