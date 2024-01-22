شركة ميدتيرا الكندية للطاقة تبحث تعزيز أنشطة الشركة فى مصر وخطط عملها

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدا من شركة ميدتيرا الكندية للطاقة برئاسة ميميت كونت الرئيس التنفيذي حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخطط عملها لرفع معدلات انتاج البترول الخام من مناطق امتيازها في سيناء وكوم امبو في اطار استراتيجية العمل التي ينفذها قطاع البترول لتحسين وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.

وخلال اللقاء استعرض وفد الشركة موقف أعمالها فى مناطق امتياز كوم أمبو (البركة وغرب البركة)، ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء بالشراكة مع الشركة العامة للبترول وأنشطتها لتنمية وانتاج البترول الخام والتي حققت نتائج ايجابية مؤخرا حيث نجحت فى الوصول بالانتاج إلى أكثر من 22 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي في ضوء برنامج الحفر المكثف الذي تنفذه بمعدل حفر 8 ابار شهريا ليصل إجمالي الأبار المنتجة للشركة إلى 64 بئرًا، ولفت وفد الشركة إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي الانتاج إلى اكثر من 26 ألف برميل يوميا وعدد الآبار المنتجة إلى 100 بئر بنهاية عام 2024.

وأوضح وفد الشركة أنها تسلمت مناطق امتيازها فى عام 2017 بأربعة آبار منتجة فقط واجمالى انتاج 150 برميل يوميًا ونجحت فى تحسين الانتاج وتحقيق معدلات مميزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على كوادر مصرية للتخطيط وتنفيذ وادارة كافة أنشطتها فى مصر.

وخلال اللقاء أشاد الملا بالتزام الشركة الكندية بأعمالها فى مصر وتحقيقها لمعدلات أداء متميزة فى مناطق عملها.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وهلال قنصوا مدير شركة ميدتيرا فى مصر.