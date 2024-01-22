بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان يلا شوت في كأس آسيا 2023

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بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان يلا شوت

مباراة نارية بين Tajikistan vs Lebanon تنقل مباشرة عبر موقع “الفجر”،بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان يلا شوت في كأس آسيا 2023،سيتواجه الفريقان اللذان يسعيان للحصول على مكان في مرحلة خروج المغلوب من كأس آسيا لأول مرة يوم الاثنين عندما تواجه طاجيكستان لبنان على استاد جاسم بن حمد.

مع اقتراب المجموعة الأخيرة من المباريات في المجموعة الأولى، يتعادل الفريقان في المركز الثالث بنقطة واحدة بعد خسارة التاج 1-0 أمام قطر في منتصف الأسبوع، بينما تعادل اللبنانيون 0-0 مع الصين.

بعد مباراتين من ظهورها الأول في كأس آسيا، أظهرت طاجيكستان قدرتها على المنافسة مع المنتخبات صاحبة الخبرة في هذه المنطقة،العنصر المفقود في هذه البطولة حتى الآن هو الجودة، حيث فشلوا في هز الشباك في المباراتين على الرغم من خلق نصيبهم من الفرص.

على الرغم من أن هذه البطولة تمثل تجربة جديدة بالنسبة لهم، إلا أنهم حققوا نجاحًا في المسابقات الآسيوية الأخرى مؤخرًا، حيث فازوا بكأس الملك في عام 2022 بينما فازوا أيضًا بأحدث بطولة ميرديكا.

من شأن ذلك أن يمنح رجال بيتار سيجرت الثقة قبل هذه المباراة المحورية، حيث سيحتاجون على الأرجح إلى ثلاث نقاط للتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب.

لن يكون الفوز هو الأول لهم في هذه المسابقة فحسب، بل سيكون كافيًا للحصول على المركز الثاني والتأهل التلقائي إلى الجولة 16 في حالة فشل الصين في الفوز في مباراتها مع قطر.

منذ عام 2021، خسر فريق كراونز مباراة واحدة فقط عندما سجل الهدف الافتتاحي (5-1 أمام أوزبكستان في يونيو 2023)، بينما فاز مرة واحدة فقط على نفس الفترة عندما استقبلت شباكه المباراة الافتتاحية (2-1 مقابل ترينيداد وتوباغو في سبتمبر 2022).

ما القنوات الناقلة لمباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون. باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان يلا شوت

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات منتخب لبنان في البطولة ومواجهته مع طاجيكستان عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

تردد القنوات الناقلة لمباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

  • تردد القناة: 11810.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

  • تردد القناة: 11054.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

  • التردد: 12380.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

  • التردد: 10892.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

بث مباشر مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان يلا شوت

لقد رأينا أداءً دفاعيًا أكثر تنظيمًا من اللبنانيين في الجولة الثانية، لكن مثل طاجيكستان، لا تزال جودتهم في الثلث الهجومي بحاجة إلى التحسن.

فشل لبنان في هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات، رغم أنه تمكن يوم الأربعاء من إبقاء منافسه خارج قائمة التسجيل للمرة الأولى في تاريخه في هذه البطولة.

مع دخول هذه المباراة بأسوأ فارق أهداف في المجموعة الأولى (-3)، فمن البديهي أن الفوز قد يكون الشيء الوحيد الذي يبقي آمالهم في كأس آسيا حية.

قبل أربع سنوات، أنقذوا أفضل مبارياتهم حتى النهاية، حيث فازوا بنتيجة 4-1 على كوريا الشمالية، والفوز يوم الاثنين مع الهزيمة أو التعادل على يد الصين سيضمن لهم التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى.

ستكون قصة الخلاص لميودراغ رادولوفيتش إذا قاد هذا الفريق إلى دور الستة عشر بعد أن رأى الجبل الأسود أن لبنان يغيب عن مرحلة خروج المغلوب في عام 2019 بسبب قواعد تأديبية فقط.

المرة الأخيرة التي فشل فيها منتخب الأرز في التسجيل في ثلاث مواجهات متتالية كانت في كأس إنتركونتيننتال 2023، عندما خرج من مبارياته الثلاث الأخيرة.

تشكيل لبنان المتوقع أمام لبنان في كأس آسيا

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب اللبناني المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: مصطفى مطر، في خط الدفاع: حسين زين، قاسم الزين، نصار نصار، روبرت مالكي، في خط الوسط: محمد علي، سوني سعد، باسل جرادي، محمد حيدر، علي طنيش، في خط الهجوم: هلال الحلوة.

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