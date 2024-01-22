مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة لبنان تويتر: مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان بث مباشر اليوم يلا شوت Tajikistan vs Lebanon،بدأ منتخب التاج مشواره القاري بالتعادل السلبي مع الصين ولم يكن لديه أي شكوى حقيقية بشأن النتيجة بعد أن سدد كرة واحدة فقط على المرمى في منطقة جزاء الخصم طوال المباراة.

ثم تعرضوا للهزيمة 1-0 أمام قطر في مباراتهم الثانية بالمجموعة، حيث تأخروا بهدف في أول 20 دقيقة من المباراة قبل أن تحصل بطاقة حمراء متأخرة على أمادوني كامولوف مما أفسد فرصهم في العودة.

بث مباشر مباراة لبنان تويتر: مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان بث مباشر اليوم يلا شوت في هذه الأثناء، تعرض لبنان لهزيمة بنتيجة 3-0 أمام قطر المضيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة الأسبوع الماضي، مما زاد من مسيرته الخالية من الانتصارات أمام المارون. ثم تعادلوا سلبيًا مع الصين في مباراتهم التالية وربما كانوا محظوظين بالحصول على النقطة الوحيدة بعد أن كانوا ثاني أفضل هجوم في معظم فترات المباراة.

وتحتل طاجيكستان ولبنان المركزين الثالث والرابع على التوالي في جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط من أصل ست نقاط. وسيتأهل الفائز من مباراة الأسبوع المقبل تلقائيًا إلى دور الستة عشر في البطولة بشرط فشل الصين في التغلب على قطر متصدرة المجموعة في مكان آخر.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

ويامل منتخب لبنان في تحقيق الفوز وتعزيز آماله بنسبة كبيرة في تأهل غير مسبوق إلى الدور الثاني، أو أي نتيجة أخرى والعودة إلى الديار كما فعل في مشاركتيه السابقتين.

مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان بث مباشر اليوم يلا شوت

ويتطلع منتخب «الأرز» في مشاركته القارية الثالثة بعد نسختي 2000 و2019، إلى بلوغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

تردد القنوات الناقلة لمباراة لبنان وطاجيكستان

وعن تردد القنوات الناقلة لمباراة لبنان وطاجيكستان في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا لكرة القدم، فإنه قنوات بين سبورت الرياضية القطرية وقناة ssc الرياضية السعودية قد كشفت عن نقل مواجهة منتخب لبنان ويمكن الحصول على ترددهم كالتالي:

اسم القناة: beIN Sports Asian cup 1HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

وقد افصحت قناة ssc الرياضية السعودية عن نقل مباراة لبنان وطاجيكستان في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا ويمكن الحصول عليها كالتالي:

اسم القناة: ssc.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12380.

معدل الاستقطاب: افقي.

من هو معلق مباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة لبنان وطاجيكستان في كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، المعلق عامر الخوذيري.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية التعليق بصوت المعلق عبد الله المحيسن. وفي قناة أبو ظبي الآسيوية يتولى التعليق على المباراة المعلق فهد عبد الرحمن.

مشاهدة مباراة لبنان وطاجيكستان بث مباشر اليوم يلا شوت

لقد رأينا أداءً دفاعيًا أكثر تنظيمًا من اللبنانيين في الجولة الثانية، لكن مثل طاجيكستان، لا تزال جودتهم في الثلث الهجومي بحاجة إلى التحسن.

فشل لبنان في هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات، رغم أنه تمكن يوم الأربعاء من إبقاء منافسه خارج قائمة التسجيل للمرة الأولى في تاريخه في هذه البطولة.

مع دخول هذه المباراة بأسوأ فارق أهداف في المجموعة الأولى (-3)، فمن البديهي أن الفوز قد يكون الشيء الوحيد الذي يبقي آمالهم في كأس آسيا حية.

قبل أربع سنوات، أنقذوا أفضل مبارياتهم حتى النهاية، حيث فازوا بنتيجة 4-1 على كوريا الشمالية، والفوز يوم الاثنين مع الهزيمة أو التعادل على يد الصين سيضمن لهم التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى.

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ستكون قصة الخلاص لميودراغ رادولوفيتش إذا قاد هذا الفريق إلى دور الستة عشر بعد أن رأى الجبل الأسود أن لبنان يغيب عن مرحلة خروج المغلوب في عام 2019 بسبب قواعد تأديبية فقط.

المرة الأخيرة التي فشل فيها منتخب الأرز في التسجيل في ثلاث مواجهات متتالية كانت في كأس إنتركونتيننتال 2023، عندما خرج من مبارياته الثلاث الأخيرة.

لن يكون أمادوني كامولوف متاحًا لطاجيكستان في هذه المباراة الحاسمة بعد طرده في وقت متأخر من المباراة ضد قطر بعد فحص VAR.

الكابتن بارفيزدزون عمرباييف وإهسون بانجشانبي على بعد مباراتين من الوصول إلى 50 مباراة، بينما يظل محمدجون راخيموف عند 49 مباراة بعد فشله في المشاركة يوم الأربعاء.

شارك أليشر جليلوف في التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، فيما لا يزال شقيقه مانوشهر جليلوف يعاني من السرطان، بينماتلقى حارس المرمى رستم ياتيموف هدفًا واحدًا فقط في هذه المسابقة.

من الجولة الأولى إلى الثانية، أجرى رادولوفيتش أربعة تغييرات على فريقه اللبناني الأساسي 11 مع انضمام خليل خميس وحسن سرور وماهر صبرا وعمر شعبان إلى التشكيلة، ليحلوا محل روبرت ألكسندر ملكي ونصار نصار ووليد شور ومحمد حيدر.

أصبح حيدر الآن على بعد تسع مباريات فقط من 100 مباراة مع المنتخب الوطني، بفارق كبير عن القائد وحامل الرقم القياسي حسن معتوق (118)، في حين أن نور منصور لديه 67 مباراة دولية مع منتخب الأرز، أي أقل بمباراتين من وليد إسماعيل الذي يحتل المركز السابع على الإطلاق.

يمكن لمصطفى مطر أن يشارك في مباراته الخامسة والعشرين مع المنتخب الوطني يوم الاثنين، حيث حصل حارس مرمى العهد على شباكه النظيفة الأولى في المسابقة في الجولة الثانية، وأوقف سبع محاولات صينية.

التشكيلة المحتملة لطاجيكستان:

ياتيموف؛ سافاروف، خانونوف، دجورابوييف، نزاروف؛ آيني، عمرباييف، شوكوروف، بانجشانبي؛ سامييف، جليلوف

التشكيلة الأساسية لمنتخب لبنان:

مطر؛ خميس، منصور، الزين؛ زين، سرور، طنيش، حيدر؛ جرادي؛ الحلوة، معتوق

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