بعد غد وبمشاركة مصرية...انطلاق فعاليات "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في سلطنة عُمان

تنطلق بعد غد الأربعاء الرابع والعشرين من يناير الجاري فعاليات "مهرجان عين للأفلام القصيرة"، بسلطنة عُمان وذلك بتنظيم من وزارة الإعلام ممثلة في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني، إذ يهدف المهرجان إلى تعزيز الحراك الثقافي الفني لصناعة الأفلام في سلطنة عمان، والمساهمة في تطوير المحتوى الإبداعي، وتمكين الشباب من صناع الأفلام.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات من مختلف الجوانب الفنية والإدارية، لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من “مهرجان عين للأفلام القصيرة " كما أكدت جاهزية مختلف مرافق المهرجان لبدء الفعاليات واستقبال رواده وضيوفه من داخل وخارج سلطنة عمان.

يتنافس في "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في نسخته الأولى 55 فيلما متأهلا من أصل 71 فيلما مشاركا، تنقسم إلى ثلاث فئات هي الأفلام الروائية القصيرة بواقع 28 فيلما، 22 فيلما وثائقيا، 5 أفلام للأطفال. ستُعرض في صالة فوكس سينما في مول عُمان.

ويشهد المهرجان على مدى أربعة أيام جلسات ثقافية وورشا تدريبية تناقش كتابة السيناريو والإخراج وقضايا إنتاج السينما، وواقع سوق الأفلام السينمائية في المنطقة والعالم، إلى جانب عروض سينمائية تعرض لأول مرة وتتوزع إلى عدة مجالات: المواطنة الصالحة، والسياحة، والشباب والرياضة، والمستقبل التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي بتناول السلبيات والإيجابيات فيها، والثقافة والهوية العُمانية، والعلوم والمعارف، والقضايا الاجتماعية

ويشارك في المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العمانيين والعالميين ومتحدثين متخصصين في مجال الفن السينمائي، من بينهم المخرج السوري نجدة أنزور، والفنان الإماراتي د. حبيب غلوم، والمخرج البحريني علي النجار، وكاتبة السينارست السورية ديانا كمال الدين، والمنتجة الألمانية من أصل مغربي ناديا يقين، ود.إيناس يعقوب منتجة ومخرجة من مملكة البحرين، والمخرجة السعودية هناء العمير، والممثل الكويتي عبدالعزيز النصار، والفنان المصري أحمد عبدالعزيز، والأكاديمية التونسية د.منيرة حجيج.

كما يشارك في تحكيم الأعمال المقدمة 12 محكما من سلطنة عمان ومملكة البحرين وتونس وألمانيا ينقسمون إلى ثلاث فئات: الفيلم الروائي، والفيلم الوثائقي، وأفلام الطفل.

يشكل المهرجان أحد المبادرات لمنصة عين الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام، والتي تم إطلاقها في عام 2021م، ويُمثل المهرجان بأفلامه رافدًا مهمًّا للمحتوى الإبداعي العُماني، وسيتيح الفرصة لصنّاع الأفلام المحترفين والناشئين للتنافس على المراكز الأولى والتي خصصت لها جوائز ومبالغ نقدية تبلغ 8000 ريال عماني، إضافة إلى مبلغ 1000 ريال عماني تقدم للجوائز الفردية، وهي: جائزة أفضل سيناريو، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة أفضل مونتاج، جائزة أفضل موسيقى سينمائية، جائزة أفضل مؤثرات، جائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل ميكياج سينمائي.