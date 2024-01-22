بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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مصر ضد الرأس الأخضر
مصر ضد الرأس الأخضر - كأس إفريقيا 2023

منافسة إفريقية بين Egypt vs Cape Verde اليوم مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، وتتركز أنظار الجماهير المصرية بترقب وتوتر على المباراة المصيرية بين منتخب مصر والرأس الأخضر، وذلك في ختام مباريات دور المجموعات للفراعنة الذين يسعون لتحقيق الفوز وضمان استمرارهم في مشوار البطولة الإفريقية.

يدخل المنتخب المصري إلى هذا اللقاء بحماس وطموح لتحقيق الانتصار الذي يمنحهم التأهل إلى دور الستة عشر، خاصةً بعد تحقيق نقطتين من التعادل أمام موزمبيق وغانا. تحتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة بست نقاط بعد فوزين، وهو ما يجعل المنافسة أكثر حماسًا وتشويقًا.

تأثرت آمال المصريين بإصابة محمد صلاح في مباراة غانا، والذي تم إعلان غيابه عن المباراتين الأوليتين. هذا الغياب يعد تحديًا إضافيًا للفريق، وخاصة بوجود صلاح كرمز وقائد للفريق. رغم هذا، يبقى الهدف الواحد للمصريين وهو تحقيق الانتصار للتأهل المباشر لدور الـ16.

تعكس المباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب المصري لتقديم أداء مميز والتفوق في المجموعة. يترقب الجمهور المصري هذا اللقاء بفارغ الصبر، ويراهنون على إمكانية تحقيق المنتخب الفوز والمضي قدمًا في رحلتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

متي موعد وتوقيت مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يُنظم لقاء مهم يوم الإثنين، الثاني والعشرون من يناير، مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بين المنتخبين المصري والرأس الأخضر. ستقام المباراة على أرض ملعب "فيليكس هوفويت بواني" في أبيدجان، لتكون مواجهة حاسمة للفراعنة في مسعىً لتحقيق التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة النهائية لدور المجموعات، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز لتحسين وضعه في المجموعة وتأهيل نفسه إلى المراحل القادمة. بعد تعادله في المباراتين الأوليتين، يتطلع الفراعنة إلى تحقيق الانتصار وضمان تأهلهم بمكان آمن في البطولة، ويتم انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الإفريقية؟

تعتبر قنوات بين سبورتس ماكس القنوات الرسمية المختارة بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت اليوم في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024. ويرتكز ذلك على الاتفاق الرسمي الذي أبرمته القنوات القطرية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، مما يمنحها حق البث المباشر لجميع مباريات البطولة داخل القارة الإفريقية.

ويمكن للمشتركين الذين يتابعون قنوات بين سبورتس ماكس في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا مشاهدة المباراة عبر تردد قناة BeIN Sports MAX 1. ويتيح هذا التعاقد للجماهير العربية فرصة متابعة الأحداث الرياضية بشكل حصري ومباشر، حيث يعكس الاتفاق بين الكاف وقنوات بين سبورتس ماكس التزامًا بتقديم تغطية شاملة واحترافية لأهم الأحداث الكروية في القارة الإفريقية.

تردد قناة  BeIN Sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيكون البث المباشر عبر الانترنت بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر تويتر في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تاريخ مواجهات مصر والرأس الأخضر قبل صدام أمم إفريقيا

لم يسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن واجه منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" في أي مباراة سواء كانت رسمية أو ودية، مما يجعل مواجهة المنتخبين في دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا تاريخية، حيث يتقابلون للمرة الأولى.

يسعى منتخب مصر إلى انطلاق تاريخي جديد في مباراته أمام الرأس الأخضر، بهدف تحقيق أول انتصار في سجل المواجهات بين الفريقين. يعكس هذا اللقاء فرصة للمنتخب المصري لترك بصمة إيجابية وتحقيق الفوز في أول مواجهة تاريخية مع الرأس الأخضر.

تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للجماهير المصرية واللاعبين، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من خلال التفوق على الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخ المواجهات بينهما.

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

سيقود المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي يشغل منصب المدير الفني للمنتخب المصري، فراعنة مصر في المواجهة الحاسمة أمام منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر"، في مباراة تعتبر مفصلية لمستقبل المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

من المتوقع أن يجري فيتوريا تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية للفريق، استنادًا إلى التحسينات التي ظهرت في أداء الفراعنة خلال المباراة الأخيرة أمام غانا. في شوط المباراة الثاني، قام المدرب البرتغالي بتعديل تكتيكي أدى إلى تحول نظام اللعب إلى (4-2-4)، حيث تم استخدام عمر مرموش كمهاجم ثاني بجانب مصطفى محمد.

يعكس هذا التغيير استراتيجية هجومية أكثر، ومن الممكن أن يلتقط فيتوريا هذا النهج الهجومي الذي أظهر تأثيرًا إيجابيًا في الأداء الفردي للاعبين. وتأتي هذه التغييرات بهدف تحسين الأداء العام للفريق وتحقيق الفوز الذي سيضمن تأهل مصر إلى دور الستة عشر في البطولة.

تتوقع الجماهير المصرية رؤية تكتيكات متقدمة وتنوعًا في التشكيلة لتحقيق الهدف المرجو، وفيتوريا يمتلك الفرصة لاستغلال المواهب المتنوعة في صفوف المنتخب المصري بهدف الوصول إلى نتيجة إيجابية وتأمين مرور الفراعنة إلى المرحلة المقبلة في البطولة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر المتوقع ضد مصر اليوم

سيتيم وضع التشكيل قبل اللقاء 

مصر ضد الرأس الأخضر.. لقاء الحسم

بينما يترقب عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر" في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، يشهد هذا اللقاء أهمية خاصة للمنتخب المصري الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين أمام موزمبيق وغانا. يتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة بست نقاط، مما يجعل المباراة مصيرية لتحديد موقف مصر في البطولة.

يحتاج المنتخب المصري للفوز في هذا اللقاء بأي نتيجة من أجل تأمين بطاقة التأهل لدور الستة عشر. يُشير الترتيب الحالي إلى أن كاب فيردي قد ضمن التأهل كأول المجموعة، وبالتالي يتعين على المنتخب المصري الفوز للتأهل كوصيف للمجموعة، وهنا تكمن أهمية هذا اللقاء في تحديد المسار المستقبلي للمنتخب المصري في البطولة.

في حالة الفوز، سيصعد المنتخب المصري إلى المرحلة التالية، وسيواجه وصيف المجموعة السادسة، التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. وفي حالة التعادل، يعتمد تأهل المنتخب على نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، حيث يجب على المنتخب المصري أن يحتفظ بالمركز الثاني في حال فوز غانا أو موزمبيق، أو يحقق المركز الثالث إذا كانت المباراة تنتهي بالتعادل.

من الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في البطولة ورفع رصيده من النقاط. تأثرت آمال المصريين بإصابة محمد صلاح، قائد المنتخب، والذي تم إعلان غيابه عن المباراتين الأوليتين. يترقب الجمهور المصري هذا اللقاء بتفاؤل وحماس، ويأمل في رؤية منتخب بلاده يتألق ويتأهل إلى المراحل القادمة في رحلته في كأس الأمم الأفريقية 2024.

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