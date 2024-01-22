الأهلي يختتم تدريباته على ملعب الحمرية قبل مواجهة الأخدود

الأهلي
الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المحدد لها الساعة الثالثة عصرغد الثلاثاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق، ثم خاض الفريق تدريبًا بدنيًّا في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

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ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، التي أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفي مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة بينما ادى باقي اللاعبين تدريبات الكرة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار؛ أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق

الأهلي الأخدود الإمارات مصطفى شوبير كولر
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