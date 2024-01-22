تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و813 شاحنة، و56 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1153 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، 535 شاحنة، 50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، 278 شاحنة و6 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن (دليلة، أمل، الحرية)، كما تم تداول 3100 طن بضائع و455 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (آور) و(آيلة).

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