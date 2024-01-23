محمد يوسف: هذا الأمر يحسب لفيتوريا في مباراة الرأس الأخضر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أشاد محمد يوسف، نجم النادي الأهلي الأسبق بقرار روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب بإجراء تبديلين بين شوطي مباراة الرأس الأخضر.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تلقينا 6 أهداف في دور المجموعات، وهذا رقم كبير من الأهداف".

وأضاف: "في الهدف الأول كان يجب على أحمد حجازي ألا يمنح المساحة للاعب الرأس الأخضر أن يدور داخل منطقة الجزاء.. رد فعله كان غير صحيح، وكان عليه أن يكبر مساحة جسدة".

وتابع: "تبديل حمدي فتحي بتريزيجيه حرر 4 لاعبين في خط الهجوم بجانب تقدم محمد هاني ومحمد حمدي".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "يُحسب لروي فيتوريا التبديل بين شوطي المباراة، إلا أنه تأخر في تبديلي محمود كهربا ومصطفى فتحي".

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