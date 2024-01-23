جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا والهند يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا والهند يلا شوت

منافسة آسيوية بين Syria vs India اليوم، مشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا، ويتطلع منتخب سوريا بشغف وطموح إلى الحفاظ على أمل التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا، حيث يستعد لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنافس الهندي، و"نسور قاسيون" يحتلون حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، حازون عليها من خلال تعادلهم مع أوزبكستان، الوصيفة برصيد 4 نقاط، وخسارتهم في المباراة الأولى أمام المتصدرة أستراليا بست نقاط. يبدو أن الطريق إلى التأهل لمرحلة الستة عشر قد اتسع أمامهم، لكن التحديات تظل كبيرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا والهند يلا شوت

متابعينا الأعزاء على موقع بوابة الفجر، نرحب بكم بحرارة في تغطيتنا الحية والمباشرة لمباراة منتخبي سوريا والهند في إطار منافسات كأس آسيا 2023. يعد استاد البيت مسرحًا لهذه المواجهة المهمة، التي تأتي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

سنقدم لكم أحدث التطورات والأحداث أثناء المباراة، بما في ذلك اللحظات الحاسمة، الأهداف، وأي تطورات تكتيكية أو إحصائية تحدث خلال اللقاء. تفضلوا بالبقاء معنا لتجربة فريدة من نوعها لمتابعة هذه المواجهة المثيرة بين منتخبي سوريا والهند في كأس آسيا 2023.

رغم الصعوبات، يتشبث الفريق بحلم التأهل التاريخي إلى دور الستة عشر، وهو شيء لم يحدث في تاريخ كرة القدم السورية. تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، يملك الفريق فرصتين حاسمتين لتحقيق هذا الحلم، حيث يتعين عليهم تحقيق الفوز في مواجهتيهم أمام الهند.

الاحتمال الأول يتضمن فوز سوريا بثلاثة أهداف دون رد، مع خسارة أوزبكستان من أستراليا بفارق هدفين. هذا السيناريو سيؤهل "نسور قاسيون" للمركز الثاني بفارق الأهداف عن أوزبكستان، خاصة بعد التعادل السلبي في المواجهة السابقة بينهما ، والاحتمال الثاني يتمثل في تحقيق سوريا لفوز بأكبر عدد من الأهداف ممكن، مع انتظار نهاية دور المجموعات على أمل أن يكونوا ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

في هذا السياق، يأمل كوبر ولاعبوه في تحقيق الفوز بمباراتهم أمام الهند والتأهل التاريخي إلى دور المباريات الفاصلة. سيكون على الفريق السوري تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار بغزارة لتحقيق هذا الهدف التاريخي الذي سيكون له تأثير كبير على مستقبل كرة القدم السورية.

متي موعد وتوقيت مباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2023؟

مع اقتراب مباراة المنتخب السوري أمام الهند في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الآسيوية في قطر، مشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر يلا شوت يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستقام يوم الثلاثاء القادم، الموافق 23 يناير الجاري. يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لمنتخب "نسور قاسيون" لتحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

مشاهدة مباراة سوريا والهند بث مباشر يلا شوت

بينما تبدأ مباراة سوريا ضد الهند في تمام الساعة ال 12:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 1:30 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 2:30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 3:30 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2023؟

تتمتع شبكة قنوات بي إن سبورتس بحقوق البث الحصرية لمسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بث مباشر مباراة سوريا والهند وذلك عبر شاشات التلفزيون. وتستثنى من هذه الحقوق المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والعراق.

يمكن للمهتمين بمتابعة مباراة المنتخب السوري أمام الهند الاشتراك في الباقة المخصصة لبطولة كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الآسيوية. في المملكة العربية السعودية، ستكون المتابعة ممكنة عبر قنوات SSC1 HD المشفرة. أما في دولة الإمارات، فسيكون البث متاحًا عبر قناة أبوظبي الآسيوية. وفي العراق، ستتولى القناة الرابعة العراقية مسؤولية نقل المباراة عبر الشاشات.

تلك القنوات المتخصصة ستقدم تغطية حصرية وشاملة لأحداث ومباريات البطولة، مما يتيح للمشتركين فرصة متابعة المباريات بأعلى جودة وتقنية متقدمة. تشير هذه البيانات إلى الأماكن المحددة حيث يمكن للجماهير العشاق التمتع بتجربة فريدة من نوعها في متابعة أحداث هذه المنافسة الكروية الرائعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 12380. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. التصحيح: 3/4. التردد: 11804. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سوريا والهند في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مشاهدة مباراة سوريا والهند في كأس آسيا تويتر 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

تشكيلة سوريا المتوقعة ضد الهند

حراسة المرمى: أحمد مدنيّة

خط الدفاع: عبد الرحمن ويس - أدهم أوسو - ثائر كروما - مؤيد العجان

خط الوسط: محمد الأسود - جليل إلياس - إزيكيل هام - عمار رمضان

خط الهجوم: عمر خريبين - إبراهيم حصار

تشكيلة الهند المتوقعة أمام سوريا

حراسة المرمى: جوربريت ساندو

خط الدفاع: راهول بيكى - سوبهاشيش بوس – لالتشونجنونجا - سانديش جينجان

خط الوسط: أنيرود ثابا - سوريش وانجام - براندون فيرناندز - ليستون كولاكو

خط الهجوم: مانفير سينج - سونيل تشيتري

تاريخ مواجهات منتخب سوريا ضد الهند

تاريخ المواجهات بين منتخبي الهند وسوريا يرجع إلى 23 أغسطس 2007 في إطار بطولة كأس نهرو، البطولة الدولية التي تنظمها اتحاد الهند لكرة القدم. في المباراة الأولى، حقق المنتخب السوري فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2، حيث سجل خالد البابا وزياد شعبو هدفين.

تكررت المواجهة بين الفريقين خلال نفس البطولة بعد ستة أيام، وفي هذه المرة حقق المنتخب الهندي الفوز بنتيجة هدف نظيف، سجله براديب ياباشان.

في كأس نهرو 2009، التقى المنتخبان مرة أخرى، وهذه المرة انتهت المباراة الأولى بفوز سوريا بهدف نظيف من تسجيل علي دياب. أما المباراة الثانية، التي كانت نهائي البطولة، فانتهت بالتعادل 1-1، وانتهت بفوز الهند في ركلات الترجيح 5-4.

واستمرت المواجهات بين المنتخبين في كأس نهرو 2012، حيث انتهت المباراة بفوز الهند 2-1 في لقاء أقيم في 22 أغسطس 2012.

في لقاء ودي دولي جرى في 16 يوليو 2019، انتهت المواجهة بالتعادل 1-1 بين الهند وسوريا. تظهر هذه المواجهات التاريخية بين الفريقين تبادل النجاحات والتنافس القوي الذي سيضفي إثارة إضافية على المواجهة المرتقبة بينهما.

جدول بتاريخ مواجهات منتخب سوريا ضد الهند

المناسبة التاريخ النتيجة كأس نهرو 23-8-2007 الهند 2 – 3 سوريا كأس نهرو 29-8-2007 الهند 1 – 0 سوريا كأس نهرو 29-8-2009 الهند 0 – 1 سوريا كأس نهرو 31-8-2009 سوريا 1-1 الهند (4-5) بركلات الجزاء كأس نهرو 22-8-2012 سوريا 1 – 2 الهند مباراة ودية دولية 30-12-2018 ألغيت مباراة ودية دولية 16-7-2019 الهند 1 – 1 سوريا

سوريا ضد الهند.. الفرصة الأخيرة للتأهل

في موقف حيوي وحاسم، يسعى المنتخب السوري لاستغلال فرصته في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا، حينما يلتقي مع المنتخب الهندي يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، في اختتام دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى. يعتبر هذا اللقاء تحديًا كبيرًا لفريق نسور قاسيون الذي يحتاج إلى الفوز لضمان تقدمه في البطولة القارية.

المنتخب السوري يراقب بحذر مواجهة أستراليا وأوزبكستان في نفس الوقت، حيث يأمل في أن يساعده فوز أستراليا على أوزبكستان لتحقيق فرص التأهل في المركز الثاني. وقد حسم المنتخب الأسترالي تأهله لدور الستة عشر بعد تصدره المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الأوزبكي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

في ظل أداء متذبذب في جولتي المجموعات الأولى والثانية، يضع المنتخب السوري كل آماله في مواجهة الهند، حيث يحتاج إلى الانتصار بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، مع تعثر أوزبكستان أمام أستراليا. هذا السيناريو سيمنح المنتخب السوري المرتبة الثانية في المجموعة وبالتالي التأهل إلى ثمن النهائي.

أما الفرصة الثانية فتتمثل في تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف أمام الهند، مع تعادل أوزبكستان أو خسارتهم، ومن ثم الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيحتل المنتخب السوري إحدى أربع مراكز أفضل فرق المركز الثالث في دور المجموعات.

تعكس هذه الفرص المتاحة حقبة جديدة في تاريخ المنتخب السوري، إذ يتطلع الفريق إلى تحقيق إنجاز تأهله للدور الثاني في بطولة كأس آسيا للمرة الأولى، وذلك بتفوقه في مباراة الهند والاعتماد على تطورات المجموعة الثانية.

ودخل المنتخب السوري في نفق الحسابات المعقدة بعدما عجز عن تحقيق الانتصار في مباراتيه السابقتين، لكن مدرب نسور قاسيون، الأرجنتيني هيكتور كوبر رفع شعار "التحدي" في مباراته أمام المنتخب الهندي حيث لا بديل عن تحقيق الانتصار والفوز.

ولن تكون مهمة المنتخب السوري في الفوز بالمباراة سهلة، لا سيما وأن المنتخب الهندي لا زالت أمامه فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بشرط الفوز على المنتخب السوري وأن تسير نتائج مباريات المجموعات الأخرى في مصلحته.

وسيحاول المنتخب الهندي بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل ترك انطباع جيد لدى الجماهير، في حال فشله في التأهل والخروج من البطولة.

التشكيل الرسمي لمباراة سوريا والهند