سفيرة الإمارات لدى مصر تؤكد تواصل حشد الجهود لبحث سبل وقف إطلاق النار بغزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

ترأست سعادة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة الإمارات الذي شارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وفي كلمة خلال الجلسة المغلقة للاجتماع، أكدت سعادة الكعبي أن دولة الامارات تواصل حشد الجهود لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، والعمل مع الشركاء على إيجاد أفق لإحلال السلام الشامل.

وأضافت أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أجرت العديد من الاتصالات واللقاءات في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720.

وشددت سعادتها على أنّ دولة الإمارات أدانت بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما جددت التأكيد على موقف الدولة الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، موضحة أنّ أولويات دولة الإمارات تتمثّل في حفظ أرواح المدنيين وتوفير الحماية لهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

سوريا والهند جارية الآن.. شاهد بالبث المباشر يلا شوت اليوم مباراة سوريا والهند في كأس آسيا

فنون الإثارة في البدل الضائع.. شاهد (2-2) ملخص أهداف مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا

مفاجآه من العيار الثقيل..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر 2-2 وتتاهل إلى الدور ال16

شاهد ملخص أهداف ونتيجة منتخب مصر والرأس الأخضر 22-1-2023( تأهل مصر للدور ال١٦ )

جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود يلا شوت في اللقاء الودي

أهداف ونتيجة مباراة مصر والرأس الأخضربدون تقطيع اليوم في كأس إفريقيا [ تأهل الفرعون]

عاجل.. هزة أرضية يشعر بها أهالي محافظات قنا والأقصر

ملخص وأهداف مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا [الفراعنة ينتصر]