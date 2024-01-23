شاهد الجالية المصرية بلندن تحتفل بصعود المنتخب لدور ١٦

عربي ودولي
بوابة الفجر

تجمع أبناء الجالية المصرية، شباب وعائلات لمشاهدة آخر مباريات التصفيات للصعود لدور ال١٦ فى كأس إفريقيا، بدعوة كريمة من د رشا كمال المستشار الثقافى لجمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة.

وحضر اللقاء السفير محمد أبوالخير القنصل العام والمستشارة نهال نبيل والقنصل جومانا أعسر والقنصل محمد رأفت والقنصل خالد أنس وجمهور غفير من أبناء الجالية.

كان الجميع متفائل بصعود مصر وكانت المباراة صعبة جدا، تألق فيها أبطال المنتخب ونال أدائهم تشجيع الحاضرين وكلما سجل المنتخب القومى تشتعل القاعة بالهتافات وظل أبناء الجالية على أعصابهم حتى سجل المنتخب الهدف الثانى فى الوقت الضائع وعمت الفرحة والهتافات ليسجل الاخضر هدف التعادل وتتأهل مصر لدور ال ١٦.

 وساهم المنتخب القومي في تجمع أبناء الجالية وإسعادهم، فيما وعدت د رشا كمال ببذل كل مجهودها لاتاحة الفرصة لأبناء الجالية بفتح ابواب المكتب الثقافى. لمشاهدة مبارة دور ال ١٦.

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