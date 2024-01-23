سلطنة عُمان واحدة من أفضل الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط

برزت سلطنة عمان كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2023، في أحدث تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وحسب بيانات منظمة السياحة العالمية ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى سلطنة عمان خلال عام 2023 بنسبة 14% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ويمثل هذا إنجازا مهما لسلطنة عمان كونها شهدت نموا إيجابيا في قطاع السياحة في وقت يواجه فيه العالم الكثير من التحديات في صناعة السياحة العالمية.

وارتفعت أعداد القادمين عبر مطارات سلطنة عمان بنسبة 40% حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفق آخر نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبلغ إجمالي عدد الركاب (القادمون، والمغادرون، والترانزيت)، بمطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 14 مليونا و184 ألفا و379 راكبا، فيما بلغت عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط وصلالة وصحار 92 ألفا و220 رحلة.

ويعد موسم السياحة الشتوي واحدا من أهم المواسم السياحية في سلطنة عمان الذي يتوافد فيه الزوار على الوجهات السياحية في سلطنة عمان إذ تكثف الجهات المعنية بالقطاع جهودها لتوفير منتجات وخدمات يستطيع الزائر من خلالها معايشة تجربة متفردة. وتشهد سلطنة عمان خلال هذه الفترة إقامة العديد من المهرجانات في مختلف المحافظات لتعزيز الحركة السياحة واستهداف مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتراثية.

وأصدرت وزارة التراث والسياحة مستهدفا استثماريا يقدر بـ 3 مليارات ريال عُماني لعام 2025م والذي عمل على قياس الاستثمارات ونوعية المشروعات السياحية وفق هذه المؤشرات بشكل سنوي، وتعمل الوزارة حاليا على فتح فرص استثمارية لإدارة وتوظيف 15 معلما تاريخيا (القلاع والحصون والحارات) لشركات ومؤسسات محلية توظيفا للتراث الثقافي وتعزيزا لمساهمته في النمو الاقتصادي.

ويسهم مشروع مسح القادمين والمغادرين الذي تعمل عليه سلطنة عمان حاليا في توفير المعلومات المهمة للتعرف على واقع قطاع السياحة ووضع الخطط المناسبة والوقوف على التحديات التي توجه هذا القطاع.