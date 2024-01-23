1.5مليون زائر لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض العام الماضي

بلغ عدد زوار مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض نحو 1.5 مليون زائر خلال العام الماضي، حيث يؤكد هذا الإنجاز على الدور المحوري للمركز كمنصة رائدة للفعاليات، مما يُظهر مرونته وقدرته على المواكبة، والالتزام بالتميز.

وكان للانتعاش الاستثنائي الذي شهده مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بعد جائحة كوفيد-19 دور فعال في جذب الاهتمام المتزايد بسلطنة عمان كمركز لفعاليات الأعمال، حيث يعكس الارتفاع الكبير في عدد الزوار مقارنة بموسم ٢٠٢٢ الثقة المتزايدة في المركز الحائز على جوائز، وفي سلطنة عمان أيضًا كوجهة مفضلة.

وباعتباره مركزًا دوليًّا، رحَّب مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالزوار خلال العام الماضي من أكثر من ٩٠ دولة، مما أدى إلى زيادة الصدى العالمي لسلطنة عُمان مقارنة بأرقام الحضور في عام ٢٠٢٢.

ومن بين الفعاليات التي استضافها المركز خلال العام الماضي،بطولة العالم لروَّاد كرة الطاولة ومعرض مسقط الدولي للكتاب وأسبوع عُمان للاستدامة ومعرض كومكس ومعرض عُمان للعطور والأسبوع الإسكاني الخليجي ومعرض فن مسقط وملتقى الشركات الناشئة العمانية الواعدة وقمة عُمان للهيدروجين الأخضر التي استحوذت على اهتمام الجماهير وأسهمت في تعزيز سمعة مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض كوجهة أساسية لفعاليات الأعمال في المنطقة.

خلال العام الحالي 2024 يركز مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على ثلاثة محركات استراتيجية أساسية الاستدامة والرقمنة والشمولية. والهدف هو جعل المركز أكثر استدامةً بما يتماشى مع رؤية عُمان المتمثلة في تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠.