جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود يلا شوت في اللقاء الودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود يلا شوت

منافسة ودية بين Al Ahly vs Al Akhdood اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والاخدود بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، وتستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة ودية مثيرة تجمع بين فريق الأهلي المصري ونظيره السعودي الأخدود، وذلك في إطار استعدادات الفريق المصري للمباريات الرسمية المقبلة. المباراة تأتي ضمن المعسكر المغلق الذي يقيمه الأهلي في الإمارات، والذي يهدف إلى تحضير اللاعبين للتحديات المقبلة.

بث مباشر مباراة الأهلي والأخدود الودية

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي مع نظيره فريق الأخدود السعودي، اليوم الثلاثاء، والتي يحتضنها ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات.

بث مباشر مباراة الأهلي والأخدود، اليوم الثلاثاء، والتي يحتضنها ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، وتنطلق مباراة فريق الأهلي مع الأخدود السعودي اليوم، اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، التي أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

يقود الفريق الفني للأهلي، الذي يترأسه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المارد الأحمر في هذه المباراة الودية، حيث يتطلعون إلى تقديم أداء قوي واستغلال الفرصة لتجربة بعض اللاعبين وتجانب التشكيلة البديلة.

تأتي هذه المباراة الودية كفرصة للتجربة والاستعداد للمباريات الرسمية، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي. يشهد المعسكر غياب عدد من نجوم الفريق الذين يشاركون مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاثي المحترفين الأجانب.

تعكس هذه المواجهة الودية الرغبة في تحقيق التجانس وتكامل الأداء بين اللاعبين المتاحين في المعسكر ومنح الفرصة للمواهب الشابة للظهور بشكل أفضل. يترقب عشاق الأهلي هذه المباراة بفارغ الصبر لمتابعة أداء فريقهم المفضل ومشاهدة اللاعبين الشبان الذين قد يظهرون بشكل لافت خلال اللقاء.

متي موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد الأخدود الودية؟

من المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الأخدود السعودي في مباراة ودية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، وذلك ضمن إطار استعدادات الفريق المصري للتحضيرات الخاصة بالمباريات الرسمية المقبلة. تقام المباراة في إطار المعسكر الحالي الذي يقيمه الأهلي في مدينة عجمان بالإمارات.

مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر يلا شوت

اعلن أن توقيت بداية مجريات مباراة الأهلي المصري والأخدود السعودية الودية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان. يأتي هذا التوقيت طبقًا لتصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو والتي يمكن التعرف على توقيتها من الجدول التالي:

الدولة التوقيت السعودية- الكويت- قطر- العراق- سوريا الرابعة مساء. مصر- السودان- ليبيا الثالثة مساءً. المغرب- تونس- الجزائر الثانية مساء.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي المصري ضد الأخدود السعودي

سيتم نقل مباراة الأهلي المصري والأخدود من ملعب اتحاد كلباء في الإمارات على شاشة قنوات أبوظبي الرياضية (AD Sports). تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات النادي الأهلي للمباريات الرسمية المقبلة، حيث يسعى الفريق لتجهيز لاعبيه وتكاملهم في المرحلة الحالية.

يشهد اللقاء غياب عدد من أبرز نجوم النادي الأهلي الذين يشاركون مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. وقد قام النادي بتصعيد 11 لاعبًا من الناشئين لتعويض غياب العناصر البارزة مثل محمد الشناوي، ومحمود كهربا، ومحمد عبدالمنعم، وإمام عاشور.

يعد مهاجم الأهلي الجديد الفلسطيني الأصل وسام أبوعلي من الوجوه البارزة التي ستظهر في هذا اللقاء، حيث يأمل الجميع في رؤية أدائه وتألقه في صفوف النادي. يتوقع أن يكون اللقاء فرصة لتجربة بعض الأفراد الشبان ومنحهم الفرصة للظهور بشكل أكبر في مباريات الفريق.

قائمة الأهلي في معسكر الإمارات

وتضم قائمة الأهلي المصري في الإمارات 24 لاعبًا والتي ضمت 11 من فريق الناشئين.

حراسة المرمى: مصطفي شوبير- حازم جمال- مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: أكرم توفيق- إبراهيم حكم- معتز محمد- رامي ربيعة- يوسف عبد الحفيظ- عبد الجواد جوده- مازن اسامة- إسلام عبد الله.

لاعبي الوسط: محمد مجدي أفشه- محمد طعيمة- عمرو السولية- مصطفي أبوالخير- فارس خالد- كريم فؤاد- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو- أنتوني موديست- طاهر محمد طاهر- وسام أبوعلي اللاعب الفسطيني.

الأهلي ضد الأخدود.. لقاء ضمن معسكر المارد الأحمر

تجتمع اليوم، الثلاثاء، قوتان من الأندية الكبيرة في كرة القدم العربية، حيث يتواجه النادي الأهلي المصري مع نظيره الأخدود السعودي في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات الفريقين للتحديات القادمة. تجري المباراة في إطار المعسكر الخارجي الذي يخوضه النادي الأهلي في الإمارات، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

النادي الأهلي، الذي يعد أحد أبرز الأندية في العالم العربي، يسعى إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل استئناف منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والمباريات المحلية. يأتي هذا في ظل غياب العديد من نجوم الفريق الذين يمثلون منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

من جهته، يسعى نادي الأخدود السعودي لتحسين أدائه والاستفادة القصوى من هذه المواجهة الودية للاستعداد للتحديات القادمة في دوري روشن السعودي. يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على نادي الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

على صعيد التشكيلات، يغيب العديد من نجوم الأهلي الذين يشاركون في البطولة الإفريقية، ويتمثلون في الثلاثي محمد الشناوي، ومحمود كهربا، ومحمد عبدالمنعم، وإمام عاشور. وقد قام النادي بتصعيد 11 لاعبًا من الناشئين لتعويض غياب العناصر البارزة.

يعد لقاء الأهلي القادم أمام شباب بلوزداد الجزائري من بين المواجهات المهمة، ويسعى الفريق للتأكيد على جاهزيته وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

التشكيل الرسمي الأهلي