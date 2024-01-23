وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الموقف التنفيذ للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، والتي شملت مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر، ووحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالمناطق المختلفة بالمدينة.



وأكد وزير الإسكان سرعة تسليم الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها وتجهيزها لحاجزيها وتوفير الخدمات المتنوعة للمنتقلين للسكن بتلك الوحدات، والاهتمام بأعمال المسطحات الخضراء والزراعة وتنسيق الموقع، ومراعاة المواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ المشروعات الجارية، ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، وكذا المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن تحقيق الهدف منها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.



وفي ذات السياق، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم وجارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وسكن مصر ودار مصر وجنة بالمدينة، موضحًا أن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يشتمل على تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه وبلغ متوسط نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة.



وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع وحدات جنة يشتمل على 365 عمارة بها 8760 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (100 م2: 150 م2) للوحدة، بالإضافة إلى منطقة خدمات، وتم الانتهاء من تنفيذ 341 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وجارٍ استكمال تنفيذ 24 عمارة بعدد 576 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 3.25 مليار جنيه.



وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن مشروع سكن مصر يشمل تنفيذ 17760 وحدة بإجمالي 740 عمارة بالمشروع، بمساحات تتراوح من (106م2: 118م2) للوحدة كاملة التشطيب والمرافق يحيط به سياج شجري، بالإضافة إلى مناطق للخدمات، بتكلفة إجمالية نحو 5.18 مليار جنيه، موضحًا أن مناطق التجمع الثالث تضم 228 عمارة سكن مصر، وتم الانتهاء وتسليم الحاجزين 216 عمارة سكنية بإجمالي 5184 وحدة سكنية، شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وجارٍ الانتهاء من الأعمال والتجهيز لبدء تسليم الحاجزين 12 عمارة سكنية بإجمالي 288 وحدة سكنية، وأن منطقة غرب الجامعات بها 148 عمارة سكن مصر، تم الانتهاء من تنفيذ 138 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وتسليم الحاجزين 138 عمارة سكنية بإجمالي 3312 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 10 عمارات سكنية بإجمالي 240 وحدة سكنية.



وقال: إن مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض 1 & 2 يضم 345 عمارة، وتم الانتهاء من تنفيذ 82 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام والزراعة بأرض المعارض1، وتسليمها للحاجزين بعدد 1968 وحدة سكنية، كما تضم منطقة أرض المعارض 3 عدد 19 عمارة بسكن مصر بها 456 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة.



ونوه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم الانتهاء من مشروع دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي شمل تنفيذ 930 عمارة بها 22320 وحدة سكنية شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام، وتم وجارٍ تسليم الحاجزين بتكلفة إجمالية 4.65 مليار جنيه.

