مواجهة إفريقية بين Senegal and Guinea بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2024 يواجه منتخب السنغال حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا منتخب غينيا اليوم الثلاثاء 23 يناير فى تمام السابعة مساء وتأتي مباراة السنغال وغينيا بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الأفريقية عن مواجهة السنغال وغينيا.

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2024

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على جمع المعلومات وتسهيل عمليات البحث.

مباراة السنغال وغينيا

يكون أمام منتخب غينيا مهمة ليست بالسهلة لضمان الصعود لدور الـ16 دون الدخول في حسابات التأهل من المركز الثالث حيث يحتاج منتخب غينيا للتعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني على الجانب الآخر يسعى منتخب السنغال للفوز بالمباراة ليصعد إلى الدور الـ 16 أول المجموعة وبالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في أو مباراتين على جامبيا بثلاثية نظيفة وعلى الكاميرون 3-1.

موعد مباراة السنغال وغينيا

تنطلق مباراة السنغال وغينيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب "شارليس كونان باني".

مشاهدة مباراة السنغال وغينيا اليوم في كأس أمم أفريقيابدون تقطيع تويتر اليوم HD شاهد مباراة السنغال دون تقطيع من هـــنـــــــا أو هـــنــــــــــا أو هـــــنــــــــــــــــا

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغينيا

تنقل مجموعة قنوات bein sports مباريات كأس أمم إفريقيا وتذاع مباراة السنغال وغينيا عبر قناة bein sports max HD2.

تردد قناة beIN SPORTS HD على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN SPORTS HD على عربسات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

ترتيب المجموعة الثالثة

1- منتخب السنغال: 6 نقاط

2 - منتخب غينيا: 4 نقاط

3 - منتخب الكاميرون: نقطة واحدة

4- منتخب جامبيا: دون رصيد من النقاط.

تشكيل السنغال اليوم

مباراة السنغال وغينيا

حراسة المرمى إدوارد ميندي

خط الدفاع كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس

خط الوسط فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي

خط الهجوم إسماعيلا سار- حبيب ديالو- ساديو ماني