مؤشر النشاط الاقتصادي الأمريكي يسجل انخفاضًا خلال الشهر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بعد تراجع المؤشرات الرئيسية بنسبة ضئيلة.

 

وبحسب تقرير نشره معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية يوم الاثنين، فقد انخفض المؤشر الاقتصادي الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد تراجعه خلال الشهر السابق بنسبة 5ر0%، طبقًا للبيانات المعدلة.

 

وقال المعهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2ر0%، وهو نفس معدل ارتفاعه خلال نوفمبر السابق عليه.

 

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