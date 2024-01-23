المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القائمة دون تغيير، حيث تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى سالب 0.1 %، وهو ما جاء متفقًا مع التوقعات.

وأبقى البنك على النطاق المستهدف للفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة، كما أبقى على السعر الاسترشادي للعائد على سندات الخزانة الحكومية العشرية اليابانية عند مستوى 1%.

وأكد أنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

كما أبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الغذاء والطاقة عند مستوى 1.9 %، وهو نفس المعدل في توقعات أكتوبر الماضي.

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