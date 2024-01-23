محادثات كورية جنوبية وبريطانية لتحسين اتفاقية التجارة الحرة الثنائية

انطلقت اليوم الجولة الأولى من المحادثات مع بريطانيا لمناقشة سبل تحسين اتفاقية التجارة الحرة الثنائية حسب بيان لوزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن الاجتماعات التي ستستمر حتى يوم الخميس في سيئول، ستركز على تحديث أحدث معايير التجارة العالمية في مجالات من بينها الصناعة الرقمية وسلاسل التوريد

ونفذت كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفاقية التجارة الحرة في يناير 2021 بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.