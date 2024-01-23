مواجهة إفريقية بين Aljazair and Mauritania مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا يخوض منتخب الجزائر مباراة مصيرية أمام نظيره موريتانيا اليوم الثلاثاء 23 يناير وتأتي مباراة الجزائر وموريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا

مباراة الجزائر وموريتانيا

يحتاج منتخب الجزائر إلى الفوز أمام موريتانيا بفارق مريح من الأهداف ولا بديل عنه من أجل خطف أحد تذكرتي المجموعة الرابعة إلى الدور الـ16 من البطولة الأفريقية كذلك لا تزال الفرصة سانحة أمام موريتانيا للتأهل إلى الدور الـ16 إن فازت على الجزائر.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا

تنطلق مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا

تنقل مجموعة قنوات bein sports مباريات كأس أمم إفريقيا وتذاع مباراة السنغال وغينيا عبر قناة bein sports max HD1.

تردد قناة beIN SPORTS HD على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN SPORTS HD على عربسات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل الجزائر اليوم

حراسة المرمى:أنتوني ماندريا

خط الدفاع:ريان آيت نوري – عيسى ماندي – يوسف عطال – رامي بن سبعيني

خط الوسط:فارس شعيبي – إسماعيل بن ناصر – نبيل بن طالب

خط الهجوم:رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- منتخب أنجولا (4)

2- منتخب بوركينا فاسو (4)

3- منتخب الجزائر (2)

4- منتخب موريتانيا (0)