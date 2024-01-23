أسباب وأعراض سرطان القولون لدى الشباب

سرطان القولون، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم، هو مرض ناجم عن طفرات الحمض النووي في خلايا القولون أو المستقيم.

وغالبًا ما يبدأ بكتل صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تسمى الزوائد اللحمية الغدية، وبمرور الوقت، يمكن لبعض هذه السلائل أن تتطور إلى سرطان القولون؛ ومع ذلك، ليس كل الأفراد الذين يعانون من الأورام الحميدة سوف يصابون بالسرطان.

وتؤكد الدراسات الحديثة أن هناك ارتفاعًا مستمرًا في حالات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب في الهند، وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى دراسة أجراها معهد دلهي الحكومي للسرطان (DSCI)، حيث وجد الباحثون أن سرطان القولون ينتقل إلى الشباب في الفئة العمرية 31-40 سنة.

أسباب الإصابة بسرطان القولون

عوامل مثل النظام الغذائي والتبغ والتدخين والإفراط في استهلاك الكحول تزيد من المخاطر، كما تزيد المتلازمات الوراثية والتاريخ العائلي من احتمالية الإصابة بالمرض.

وتشير الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، حيث يمثل ما يقرب من 10 في المائة من جميع الحالات المرتبطة بالسرطان والثاني من حيث الوفيات المرتبطة بالسرطان.

الأعراض الشائعة لسرطان القولون

ينجم سرطان القولون عن كتل صغيرة من الخلايا تسمى الزوائد اللحمية، ويساعد الفحص المنتظم في تحديد وإزالة هذه الأورام الحميدة.

وتشمل أعراض سرطان القولون الإسهال المستمر أو الإمساك، والتغيرات في اتساق البراز، ونزيف المستقيم أو الدم في المرحاض بعد حركة الأمعاء، والشعور بالانتفاخ أو الامتلاء، وفقدان الوزن غير المقصود وغير المبرر، والتعب العام والضعف الذي لا يتحسن مع الراحة، وفقر الدم الذي غالبا ما يكون بسبب فقدان الدم المزمن، والغثيان أو القيء، وخاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى.

ومن المهم ملاحظة أن الأعراض قد تختلف، وأن بعض الأشخاص المصابين بسرطان القولون قد لا يعانون من أي أعراض في المراحل المبكرة.