يقول الدكتور فيناي بهاتيا، رئيس المختبر المرجعي الوطني للبيولوجيا الجزيئية، Oncquest Laboratories Limited، Gurugram، إنه يرتبط ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون بين البالغين الأصغر سنًا بعوامل مثل التاريخ العائلي لسرطان القولون والمستقيم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة استهلاك الكحول.

ما يجب فعله لتفادي مخاطر الإصابة بسرطان القولون

ويضيف: «لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، قم بإجراء تغييرات في نمط الحياة»، وإليكم التفاصيل:-

1- تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

2- شرب الكحول باعتدال

3- الإقلاع عن التدخين

4- ممارسة الرياضة بانتظام

5- الحفاظ على وزن صحي

6- اختر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة.

7- فيما يتعلق بالتمارين البدنية، ينبغي للمرء دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في برنامج التمارين الرياضية.

أهمية الفحص

مثل أنواع السرطان الأخرى، يؤدي الكشف المبكر عن سرطان القولون إلى علاجات أفضل؛ علاوة على ذلك، بما أن سرطان القولون والمستقيم يصل أيضًا إلى السكان الأصغر سنًا، فيجب إعادة النظر في سن الفحص.

وتشمل اختبارات الفحص الفحص البدني والتاريخ، والاختبارات المعملية، وإجراءات التصوير، والاختبارات الجينية، كما تتحقق هذه الاختبارات من علامات الصحة العامة والمرض والأمراض السابقة.

وتنطوي على تحليل عينات من الأنسجة والدم والبول وفحص المناطق داخل الجسم، كما تقوم الاختبارات الجينية بتحليل التغيرات في الجينات أو الكروموسومات.

ويحدد الفحص الشامل والفحص الشامل والفحص الانتقائي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والاكتشاف المبكر يمكن أن يجعل علاج السرطان أو علاجه أسهل؛ ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن اختبارات الفحص ليست ضرورية دائمًا، حيث يتم إجراؤها عند عدم ظهور أي أعراض.