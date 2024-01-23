مصطفى غربال يتابع مباراة الجزائر أمام موريتانيا في الكان

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الموريتاني وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية.

وتواجد الحكم الجزائري مصطفى غربال من أجل متابعة مباراة منتخب بلاده في الملعب، وذلك بعد مشاركته في مباراة غينيا والكاميرون كحكم لتقنية الفيديو.

وحتى الان يتقدم منتخب موريتانيا بهدف نظيف على حساب الجزائر في واحدة من مفاجات البطولة.

وكان منتخب انجولا قد ضمن الصعود من هذه المجموعة بينما يسعى منتخب موريتانيا لخطف بطاقة الصعود ضمن افضل ثوالث.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

