مصطفى غربال يتابع مباراة الجزائر أمام موريتانيا في الكان

الفجر الرياضي
مصطفى غربال
مصطفى غربال

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الموريتاني وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة كاس الامم الافريقية.

وتواجد الحكم الجزائري مصطفى غربال من أجل متابعة مباراة منتخب بلاده في الملعب، وذلك بعد مشاركته في مباراة غينيا والكاميرون كحكم لتقنية الفيديو.

وحتى الان يتقدم منتخب موريتانيا بهدف نظيف على حساب الجزائر في واحدة من مفاجات البطولة.

وكان منتخب انجولا قد ضمن الصعود من هذه المجموعة بينما يسعى منتخب موريتانيا لخطف بطاقة الصعود ضمن افضل ثوالث.

txt

عاجل.. الزمالك يضم أول صفقات الميركاتو الشتوي "رسميًا"

txt

طبيب الزمالك يعلن جاهزة أوباما لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
 

كأس الأمم الأفريقية مصطفى غربال الأمم الأفريقية الجزائر موريتانيا غربال
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل.. عمرو أدهم يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمة القيد

مران الزمالك| عودة أوباما.. محاضرة فنية لعلاج الأخطاء.. وجلسة تجمع شيكابالا بالشباب
ads

الأكثر قراءة

فنون الإثارة في البدل الضائع.. شاهد (2-2) ملخص أهداف مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا

مفاجآه من العيار الثقيل..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر 2-2 وتتاهل إلى الدور ال16

شاهد ملخص أهداف ونتيجة منتخب مصر والرأس الأخضر 22-1-2023( تأهل مصر للدور ال١٦ )

أهداف مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم 23-01-2024 في كأس أمم إفريقيا [سقوط الخضر]

جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود يلا شوت في اللقاء الودي

شاهد ملخص أهداف مباراة الجزائر وموريتانيا 23-1-2023

أهداف مباراة فلسطين وهونغ كونغ اليوم 24-01-2024 في كأس آسيا

شاهد ملخص أهداف مباراة إيران و الإمارات 23-1-2024 في كأس أسيا