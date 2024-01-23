27 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكدت 27 دولة مشاركتها ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري.

تقام البطولة في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، والتي تعد مهمة للغاية لجمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.


ومن المقرر أن تقام منافسات الفردي يومي 24 و25 يناير الجاري، فيما تقام مباريات الزوجي يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

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وتأكد مشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعب ولاعبة كالتالي:


بلجيكا - تشيلي - التشيك  - إسبانيا - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - هونج كونج - المجر - الهند - العراق - إيطاليا - اليابان - كازاخستان - كوريا الجنوبية - السعودية - مونتينيجرو - هولندا - النرويج - رومانيا - سلوفاكيا - السويد - تركيا - أوكرانيا - فنزويلا - اليمن- بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

 

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى.

وأسفرت نتائج منافسات الفردي عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

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