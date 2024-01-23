موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الحالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ميدلزبره، بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق تشيلسي بشكل رسمي إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيواجه البلوز، الفائز من مباراة ليفربول أمام فولهام، والتي ستقام مساء غدا الأربعاء.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا؛ يوم الجمعة المقبل الموافق 26 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد نظيره فريق أستون فيلا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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