تشيلسي يكتسح ميدلزبره بسداسية ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الحالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ميدلزبره، بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

أحداث المباراة

واستهل لاعبو فريق تشيلسي الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بالمباراة، بضغط هجومي كبير على لاعبي فريق ميدلزبره، لإنهاء المباراة مبكرا، وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب هوسون نجم فريق ميدلزبره في تسجيل هدف ذاتي في مرماه لصالح فريق تشيلسي.

ثم أضاف إيمو فيرنانديز نجم فريق تشيلسي، الهدف الثاني لصالح البلوز، في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وسجل ديساسي مدافع فريق تشيلسي؛ الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى ميدلزبره.

وسجل بالمر نجم فريق تشيلسي الهدف الرابع لصالح البلوز، عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

واكمل بالمر تألقه مع البلوز، بعدما أضاف الهدف الخامس لصالح فريق تشيلسي والثاني له في الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني.

وسجل مادوكيك نجم فريق تشيلسي الهدف السادس، في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني؛ وسط استسلام كبير من جانب لاعبي فريق ميدلزبره.

وقلص فريق ميدلزبره النتيجة، بعدما تمكن اللاعب روجيرز، من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه؛ في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق تشيلسي بشكل رسمي إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيواجه البلوز، الفائز من مباراة ليفربول أمام فولهام، والتي ستقام مساء غدا الأربعاء.

