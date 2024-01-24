تشيلسي يكتسح ميدلزبره بسداسية ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الحالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ميدلزبره، بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

أحداث المباراة

واستهل لاعبو فريق تشيلسي الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بالمباراة، بضغط هجومي كبير على لاعبي فريق ميدلزبره، لإنهاء المباراة مبكرا، وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب هوسون نجم فريق ميدلزبره في تسجيل هدف ذاتي في مرماه لصالح فريق تشيلسي.

ثم أضاف إيمو فيرنانديز نجم فريق تشيلسي، الهدف الثاني لصالح البلوز، في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وسجل ديساسي مدافع فريق تشيلسي؛ الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى ميدلزبره.

txt

الزمالك يحصل على توقيع اولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

txt

رئيس الزمالك السابق: بطولة الوحدة أوفت بوعودها.. وكنت اتمني وجود الأبيض بالنهائي

وسجل بالمر نجم فريق تشيلسي الهدف الرابع لصالح البلوز، عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

واكمل بالمر تألقه مع البلوز، بعدما أضاف الهدف الخامس لصالح فريق تشيلسي والثاني له في الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني.

وسجل مادوكيك نجم فريق تشيلسي الهدف السادس، في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني؛ وسط استسلام كبير من جانب لاعبي فريق ميدلزبره.

وقلص فريق ميدلزبره النتيجة، بعدما تمكن اللاعب روجيرز، من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه؛ في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق تشيلسي بشكل رسمي إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيواجه البلوز، الفائز من مباراة ليفربول أمام فولهام، والتي ستقام مساء غدا الأربعاء.
 

تشيلسى كأس الرابطة الإنجليزية ميدلزبره تشيلسي وميدلزبره هوسون
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل.. عمرو أدهم يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك حول أزمة القيد

حسام المندوه يصل الإمارات لمؤازرة الزمالك أمام صلال القطري المقبلة في دورة الوحدة الودية
ads

الأكثر قراءة

فنون الإثارة في البدل الضائع.. شاهد (2-2) ملخص أهداف مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا

مفاجآه من العيار الثقيل..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر 2-2 وتتاهل إلى الدور ال16

شاهد ملخص أهداف ونتيجة منتخب مصر والرأس الأخضر 22-1-2023( تأهل مصر للدور ال١٦ )

أهداف مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم 23-01-2024 في كأس أمم إفريقيا [سقوط الخضر]

جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود يلا شوت في اللقاء الودي

شاهد ملخص أهداف مباراة الجزائر وموريتانيا 23-1-2023

أهداف مباراة فلسطين وهونغ كونغ اليوم 24-01-2024 في كأس آسيا

شاهد ملخص أهداف مباراة إيران و الإمارات 23-1-2024 في كأس أسيا