خاص | ماجدة خير الله: كلمات محمد إمام الداعمة لفلسطين خلال "جوي أووردز" كانت محل تقدير ولا عزاء لمتهميه بالمزايدة



قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن كلمات التضامن مع غزة التي صرح بها النجم محمد أمام خلال حفل جوي أووردز كانت محل تقدير كبير من قبل حضور الحفل والجمهور الذي تابع فعالياته في جميع انحاء الوطن العربي.

وأثنت في تصريح خاص للفجر الفني، على محمد أمام، الذي أكد بكلماته للعالم أن فلسطين في قلوبنا ولن ننساها.

وأعربت عن دهشتها إزاي ما أثير حول انتقاد البعض لمحمد إمام متسائلة ما المدعاة وراء توجيه اللوم له، لافتة إلى أن حديثه يحمل معاني الكبرياء والكرامة والاعتزاز بفلسطين والتضامن معها في أزمتها.

ووجهت حديثها لمن اتهم إمام، بالمزايدة بدعوى أن الحفل غير مناسب، لكلماته قائلة: "هؤلاء لا عزاء لهم".