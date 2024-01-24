انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الثلاثاء انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي على نحو غير متوقع، بعد ارتفاعها في الشهرين الماضيين.

 

وذكرت المفوضية أن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أظهرت تراجعه خلال يناير الحالي إلى سالب 1ر16 نقطة مقابل سالب 15 نقطة خلال ديسمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 3ر14 نقطة.

 

في الوقت نفسه تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من سالب 2ر16 نقطة إلى سالب 16 نقطة.

 

وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشري الثقة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي جاءا أقل من متوسط قراءتهما على المدى الطويل.

 

وتعتمد قراءة المؤشرين على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 22 يناير الحالي.

 

ومن المقرر نشر القراءة النهائية للمؤشرين الشهريين يوم 30 يناير الحالي.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

فنون الإثارة في البدل الضائع.. شاهد (2-2) ملخص أهداف مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا

مفاجآه من العيار الثقيل..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر 2-2 وتتاهل إلى الدور ال16

شاهد ملخص أهداف ونتيجة منتخب مصر والرأس الأخضر 22-1-2023( تأهل مصر للدور ال١٦ )

جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود يلا شوت في اللقاء الودي

أهداف مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم 23-01-2024 في كأس أمم إفريقيا [سقوط الخضر]

أهداف ونتيجة مباراة مصر والرأس الأخضربدون تقطيع اليوم في كأس إفريقيا [ تأهل الفرعون]

ملخص وأهداف مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا [الفراعنة ينتصر]

أهداف مباراة فلسطين وهونغ كونغ اليوم 24-01-2024 في كأس آسيا