انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو

كشفت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الثلاثاء انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي على نحو غير متوقع، بعد ارتفاعها في الشهرين الماضيين.

وذكرت المفوضية أن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أظهرت تراجعه خلال يناير الحالي إلى سالب 1ر16 نقطة مقابل سالب 15 نقطة خلال ديسمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 3ر14 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من سالب 2ر16 نقطة إلى سالب 16 نقطة.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشري الثقة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي جاءا أقل من متوسط قراءتهما على المدى الطويل.

وتعتمد قراءة المؤشرين على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 22 يناير الحالي.

ومن المقرر نشر القراءة النهائية للمؤشرين الشهريين يوم 30 يناير الحالي.