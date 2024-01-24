الوكالة الدولية: الطاقة منخفضة الانبعاثات ستغطي نمو الطلب العالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطاقة المولدة من مصادر منخفضة الانبعاثات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ستكون كافية لتلبية النمو في الطلب العالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مضيفة أن انبعاثات القطاع آخذة في الانخفاض.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن تشكل الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات ما يقرب من نصف الطاقة العالمية بحلول 2026، ارتفاعًا من أقل من 40% في 2023، بعد نمو قياسي.      

وتوقع التقرير أن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة على الفحم بحلول أوائل 2025، لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الكهرباء المولدة.  

ومن المتوقع أيضًا أن تحقق الطاقة النووية مستوى قياسيا عالميًا مع استمرار الإنتاج الفرنسي في التعافي من أدنى مستوياته في 2022، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء تشغيل مفاعلات جديدة في أسواق تشمل الصين والهند وكوريا وأوروبا.

ومن المرجح أن ينمو الطلب على الكهرباء 3.4 بالمئة سنويا في المتوسط من 2024 حتى 2026، بعد التراجع قليلا إلى 2.2% في 2023، حسبما أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية. ويتوقع التقرير أن يأتي نحو 85% من الطلب الجديد من أسواق الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

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