الرقابة المالية تقر تخفيض رأسمال شركة السويدي إلكتريك

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


وافقت هيئة الرقابة في مصر على مشروع تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر لشركة السويدي الكتريك من 2.170 مليار جنيه إلى 2.140 مليار جنيه بانخفاض قدره 30 مليون جنيه عن طريق إعدام 30 مليون سهم من أسهم الخزينة بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة جنيهًا واحدًا.

كانت أرباح شركة السويدي إلكتريك قد قفزت بنسبة 161% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى ثمانية مليارات جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات 74% إلى 108 مليار جنيه.

وعزت الشركة نمو أعمالها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى سياسة التوسع بالأسواق المحلية والإقليمية وزيادة المبيعات خارج السوق المصري عبر التوسع في أنشطة التصدير.

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