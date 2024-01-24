الصين تخفض متطلبات الاحتياطي بالبنوك بمقدار 50 نقطة أساس



تعهدت الصين بخفض كمية السيولة التي يتعين على بنوكها الاحتفاظ بها كاحتياطيات أوائل الشهر المقبل في محاولتها لتعزيز اقتصادها المتعثر.

وقال البنك المركزي الصيني إنه يتوقع نموًا سريعًا للائتمان في الربع الأول. وقال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك سيتم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من 5 فبراير، مما سيوفر تريليون يوان من رأس المال طويل الأجل.

يأتي ذلك بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين "بتعزيز الاستقرار المتأصل في السوق" وسط اضطراب في أسواق الأسهم الداخلية والخارجية في البلاد.

ويذكر أن الاقتصاد الصيني محفوف بالمخاطر المالية، حيث يواجه بعض أكبر مطوري العقارات مشاكل ديون خطيرة في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تقليص ديونها في قطاع العقارات المتضخم في السابق.