تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع- بث حي مباراة العراق وفيتنام يواجه منتخب العراق منتخب فيتنام اليوم الأربعاء 24 يناير في تمام الساعة 1:30 وتأتي مباراة العراق وفيتنام في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الآسيوية عن مواجهة العراق وفيتنام بكأس أمم آسيا.

تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع- بث حي مباراة العراق وفيتنام

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مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا

يسعى منتخب العراق للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في نغمة الانتصارات المتتالية لها من بداية البطولة وحسم التأهل رسميا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا بينما يسعى منتخب فيتنام للفوز بالمباراة من أجل تحقيق أول ثلاثة نقاط له في البطولة.

موعد مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا

تنطلق مباراة العراق وفيتنام اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة و2:30 بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق وعلى قناة بي إن سبورت وتذاع مباراة العراق وفيتنام عبر القنوات التالية:

-«beIN ASIAN CUP 1».

-«SSC 1 HD».

تردد قناة SSC

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس آسيا

يتربع المنتخب العراقي على صدارة المجموعة بـ6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام منتخبي اليابان وإندونيسيا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب فيما يقع منتخب فيتنام في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

التشكيل المتوقع للعراق ضد فيتنام في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: ألان محيي الدين، زيد تحسين، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي.

الوسط: أسامة رشيد، أحمد علي، زيدان إقبال، بشار رسن، منتظر ماجد.

الهجوم: علي الحمادي.

التشكيل المتوقع لفيتنام ضد العراق في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى:فيليب نغويين

خط الدفاع:تون تاي فان- بوي هوانغ- نغوين ثانه

خط الوسط:فو مينه ترونغ- نغوين توان آنه- نغوين ثاي سون- فوام شوان مانه

خط الهجوم:فام توان هاي- نغوين فان تونغ- نغوين قوانغ هاي