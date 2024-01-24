يلا شوت لعبة العراق.. مشاهدة مباراة العراق وفيتنام اليوم بث مباشر في مجموعات كأس آسيا

مشاهدة مباراة العراق وفيتنام بث مباشر.. ويأتي منتخب العراق بالمجموعة الرابعة بطولة كأس أسيا 2023 بجانب منتخب اليابان ومنتخب فيتنام ومنتخب إندونيسيا .

بث مباشر العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023

وضمن المنتخب العراقي تأهلة إلي الدور الـ 16 من البطولة حيث يأتي منتخب العراق في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023 برصيد 6 نقاط بعد نجاح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز علي إندونيسيا بالجولة الأولى من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ثم الفوز علي متخب اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد .