كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الزمالك وأم صلال القطري- تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك مع نظيره أم صلال القطرى اليوم الاربعاء 24 يناير في تمام الثالثة وعشرة دقائق في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الوحدة الودية التى تقام بالإمارات.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الزمالك وأم صلال القطري- تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها ضمن الحرص على جمع المعلومات وتسهيل عمليات البحث.

مباراة الزمالك وأم صلال القطري

تأتي مباراة الزمالك وأم صلال القطري لتحديد المركز الثالث في دورة الوحدة الودية التي تقام في الإمارات وذلك بعد خسر الزمالك في مباراته الأولى من الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل ثلاثية الوحدة كل من: منصور سعيد وباكاييف وأحمد نور الله، بينما وأحرز محمد أشرف "روقا" هدف الزمالك الوحيد.

موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري

تنطلق مباراة الزمالك وأم صلال القطري اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 في تمام الساعة تمام الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة والرابعة وعشرة دقائق بتوقيت قطر والخامسة وعشرة دقائق بتوقيت الإمارات باستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال القطري

تذاع مباراة الزمالك وأم صلال القطري عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم لمباراة أم صلال القطري

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط دفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، الونش وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: نبيل دونجا، أشرف روقا، يوسف أوباما، إبراهيما نداي وخليل نيمار

في خط الهجوم: سامسون أكينيولا.