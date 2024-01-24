السفير المصري بالإمارات يزين لقاء الزمالك وام صلال ببطولة الوحدة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

حرص السفير المصري بالإمارات شريف عيسى على حضور مباراة الزمالك اليوم أمام نظيره ام صلال في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الوحدة الدولية التي يستضيفها  ملعب  استاد آل نهيان بأبو ظبى. 

ومن جانبها حرصت الشركة المنظمة للبطولة برئاسة حازم فتوح على إهداء تكريم خاص للسفير المصري شريف عيسى على هامش ختام البطولة.

يذكر أن حازم فتوح رئيس الشركة المنظمة لبطولة الوحدة قد وجه الدعوة للسفير المصري شريف عيسى والذي حرص بدوره على تلبية الدعوة على الفور.

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه ام صلال في مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع اليوم، فيما يلاقي الاتفاق

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 نظيره الوحدة الإماراتي في النهائي.

ويضم تشكيل الزمالك في مباراة أم صلال كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر.

خط الهجوم:  إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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